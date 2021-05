Juice sconta iPhone 12, Qshino abbinato a solo 1 euro

Tutti i negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, sono aperti con numerose promozioni e sconti (anche nel negozio Juice online) per la Festa della Mamma e non solo. In sconto iPhone 12 e anche iPhone 12 mini, incluso il nuovo modello in colorazione viola, a partire da solamente 779 euro con la possibilità, per chi lo desidera, di pagare in 10 piccole rate da 77,90 euro al mese, senza alcun costo aggiuntivo per interessi e senza spese di pratica.

Chi compra un nuovo iPhone nei negozi Juice può ottenere Qshino al prezzo speciale di solamente un euro: si tratta di un dispositivo di sicurezza anti abbandono da applicare al seggiolino per auto dei bambini.

Nei negozi della catena Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online sono disponibili le custodie eco-friendly LifeProof Wake in una gamma completa di modelli e colori tra cui è possibile scegliere quella preferita per proteggere iPhone con stile colorato e anche compatibile con l’ambiente.

Protezioni di tutti i colori disponibili anche per la custodia degli inseparabili auricolari AirPods, così come per proteggere Apple Watch, senza contare i cinturini all’ultimo grido per l’indossabile di Cupertino, fino ad arrivare ai portagli in pelle LA Purse dotati di tasca e su misura di iPhone.

Infine tra le numerose promozioni Juice in corso, segnaliamo le cuffie Beats EP in sconto a 79,90 euro invece del prezzo di listino di 99,90 euro, e sugli auricolari Powerbeats Pro in sconto a 219,90 euro invece del prezzo di listino di 249,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.