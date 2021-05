Apple vs Epic «App Store promuove sempre app concorrenti»

Nell’ultimo lotto di e-mail prodotto al processo Epic contro Apple, il vicepresidente di App Store, Matt Fischer, afferma che la multinazionale di Cupertino presenta app realizzate dai suoi concorrenti nello store, rifiutando l’idea di una società anti concorrenziale.

Secondo la corrispondenza interna di Apple presentata come prova da Epic, un dipendente Apple avrebbe scritto una e-mail riguardante una raccolta di app su App Store che facevano parte della raccolta VoiceOver.

Nel messaggio, che è stato inoltrato a Sarah Herrlinger, direttore senior della politica di accessibilità globale di Apple, il dipendente afferma che Fisher si sente “estremamente convinto” sul presentare app concorrenti sulla piattaforma, come rileva iMore. L’e-mail in questione cosi recita:

Ciao Andrea, ho appena parlato con Tanya della presentazione delle app Google e Amazon nella raccolta VoiceOver e ci ha chiesto di escluderle dalla formazione. Sebbene possano essere le nostre app migliori e più brillanti, Matt si sente estremamente convinto di non presentare i nostri concorrenti nello store “App Store”, quindi Yanta ci ha chiesto di applicare gli stessi filtri per questa raccolta. Mi dispiace di non averlo verificato prima