L’AI di Google riassume in automatico i titoli di articoli online con risultati imbarazzanti

Google si cimenta con l’AI nella creazione automatica di titoli di vari siti di notizie e i risultati in alcuni casi sono errati, inconcludenti, falsati.

Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che Big G sta sperimentando la visualizzazione di titoli nei feed di Google Discover (in precedenza nota come Google Feed), funzionalità che consente quotidianamente a milioni di persone di trovare risposte, notizie, informazioni, consigli e approfondimenti, senza doverli necessariamente cercare online.

I titoli mostrati, come accaduto anche a Apple con Apple Inteligence, sono in alcuni casi sbagliati, fuorvianti.

Google, ad esempio, ha riassunto con: “La Steam Machine di Valve assomiglia a una console, ma non aspettatevi che venga venduta allo stesso prezzo”, inventando di sana pianta indicazioni sul prezzo della console di Valve (quest’ultima non ha rivelato finora nessun prezzo).

In un diverso caso ha indicato che “le schede grafiche di AMD superano quelle di Nvidia”, lasciando intendere che AMD ha presentato un modello di scheda video più potente dell’azienda concorrente. In realtà la notizia faceva riferimento a un rivenditore tedesco che in una settimana ha venduto schede video di AMD in numero superiore a quelle di NVIDIA. In altri titoli sono del tutto assenti le parole finali e diventano incomprensibili.

In un caso l’AI ha generato frasi allarmanti e inventate di sana pianta, riportando ad esempio che i giocatori di Baldur’s Gate 3 sfruttassero i bambini, un titolo ovviamente privo di fondamento.

Non sono mancati titoli privi di senso, del tipo: “Backup agricolo categoria uno” o “Il dibattito sull’etichettatura AI si scalda”, con il rischio di allontanare potenziali lettori (i titoli mostrati sono accompagnati dal nome della testata, come se fossero creati da quest’ultima).

Google indica che i titoli sono “Generati da un’IA che può commettere errori”, indicazione che tuttavia appare solo se chi naviga tar le notizie clicca sul pulsante “Vedi altro”, e chi si trova davanti la notizia può pensare a un redattore poco attento, senza sospettare a inconvenienti di Big G.

Google si giustifica spiegando che si tratta di un esperimento su scala ridotta, limitato a un sottogruppo di utenti, e che l’obiettivo è semplificare la lettura del feed, rendendo più immediata la comprensione dei contenuti. L’iniziativa è ritenuta assurda da molti redattori, molti dei quali evidenziano che non serve semplificare nulla, rendendo vani gli sforzi per legare autore e lettore.

Quando accaduto dimostra ancora una volta la fragilità delle AI in generale: lo scorso anno l’IA di Google suggeriva di mangiare delle rocce di tanto in tanto per digerire meglio, oppure di mettere la colla sulla pizza per tenere meglio legati insieme i vari ingredienti.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.