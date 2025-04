Il kit Starlink è gratis per chi si abbona

Pubblicità

Che sia la veloce fibra, una ADSL stagionata oppure una soluzione FWA i costi per le connessioni internet di casa sono equiparabili, ma ora anche il satellitare merita di essere preso in considerazione, sopratutto grazie all’ultimo offerta di Starlink che in Italia propone il kit gratis per chi sottoscrive un abbonamento di un anno.

La campagna pubblicitaria sta girando in queste ore via email e anche dal sito web di Starlink. Il prezzo di listino del kit Starlink è di 349 euro, costo che si può azzerare completamente grazie alla nuova promozione.

Per usufruirne bisogna ordinare il nuovo kit Starlink e accettare l’impegno per un abbonamento di 12 mesi. L’operatore satellitare di proprietà di Elon Musk (Starlink è una divisione di SpaceX) informa circa i vincoli per chi si abbona tramite questa offerta.

Questo significa che per eventuali modifiche del piano, incluso l’indirizzo di destinazione del servizio e il trasferimento del kit, così come la disdetta dell’abbonamento, sono soggetti a una penale di modifica se effettuati entro l’anno di abbonamento.

Per le connessioni di casa sono disponibili i piani Lite da 29€ al mese, con dati illimitati ma a bassa priorità (non disponibile ovunque), oppure il piano residenziale standard da 40€ al mese.

Da notare che l’offerta per il kit gratis include l’antenna Starlink Mini, di forma rettangolare e più piccola rispetto al modello precedente, ma con prestazioni migliorate, oltre al router che distribuisce la connessione Internet satellitare tramite Wi-Fi a computer e dispositivi di casa. Il pacchetto include tutto per poter essere installato da chiunque, anche senza alcuna esperienza, ed essere connessi in pochi minuti.

Gli altri piani Starlink sono dedicati al roaming, per l’impiego in movimento, anche n viaggi internazionali, con la possibilità di sospendere il servizio. Anche per il roaming i piani sono due: fino a 50GB al mese a 40€ mensili, oppure roaming illimitato a 72€ al mese.

Sembra che in USA tra Starlink – SpaceX e Apple sia iniziata una lotta per l’assegnazione dello spettro radio sempre più necessario per connettere gli smartphone ai satelliti.