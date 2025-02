Kia sfodera le elettriche EV4 ed EV2 Concept per l’Europa

Pubblicità

La strategia KIA per l’Europa punta sull’elettrico con la berlina EV4 e il SUV compatto EV2 Concept, veicoli dal design originale e moderno, ma con dettagli che richiamano lo stile delle altre elettriche del marchio.

Partendo dal prezzo più contenuto, intorno ai 30.000 euro, Kia EV2 Concept mostra in anteprima design e alcune soluzioni che troveremo nel SUV compatto elettrico previsto per il 2026, costruito in Slovacchia.

Le portiere posteriori sono incernierate sul retro, contribuendo alla elevata flessibilità del veicolo. Compatto fuori ma spazioso all’interno permette di riposizionare e configurare i sedili, progettato per la mobilità urbana e per offrire il massimo anche per fughe fuori porta e gite all’aperto.

Si parte invece da circa 37.000 euro per le due versioni di Kia EV4: la prima berlina lunga 4,43 metri arriva a settembre, anche questa prodotta nello stabilimento in Slovacchia. Circa due mesi dopo seguirà la versione berlina più lunga, 4,73 metri, prodotta in Corea.

Progettata per lunghi viaggi con interni spaziosi, il cruscotto è dominato da un generoso schermo da 30 pollici ultra-wide suddiviso tra strumenti, infotainment e climatizzazione.

I modelli EV4 offrono funzionalità avanzate di assistenza alla guida, aggiornamenti software OTA over the air, supporto per la chiave digitale 2.0 di Kia con supporto fino a 15 dispositivi, smartphone e Apple Watch inclusi.

Entrambi i modelli EV4 sono basati sulla piattaforma E-GMP del costruttore, con motore anteriore da 150KW, circa 204 cavalli, e autonomia fino a 630 km WLTP con batteria da 81,4 kWh. I modelli con prezzo inferiore e batteria da 58,3 kWh avranno un’autonomia massima di 430 km.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.