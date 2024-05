Kit di pulizia per smartphone e computer a soli 1,90 €

Pubblicità

Ecco il kit di strumenti che non dovrebbe mai mancare nel vostro arsenale tecnologico: si tratta di un attrezzo sette-in-uno che include tutto il necessario per tenere puliti i dispositivi di tutti i giorni, dagli auricolari al telefono, fino al computer dell’ufficio. Al momento è in offerta a soli 1,90 €.

Il primo degli attrezzi in dotazione è un pennino con tre diversi strumenti. Ad una delle estremità troviamo infatti una punta in silicone removibile (1) che lascia il posto ad una più sottile e in plastica dura: con questo è possibile andare a rimuovere la polvere più ostinata e raggiungere gli interstizi eliminando così lo sporco che si va ad accumulare ad esempio nella griglia della copertura dei driver degli auricolari.

Dall’altra parte troviamo invece una morbida spugna di floccaggio (2) con cui rimuovere e pulire delicatamente le aree più sensibili, riuscendo a raccogliere perfino lo sporco che si infila all’interno della cavità della custodia degli auricolari (dove si infila lo stelo, per intenderci).

Nel mezzo c’è invece uno spazzolino (3) che permette di pulire più facilmente lo sporco che si deposita sul foro di uscita del suono e le altre parti – elettroniche e non – dell’auricolare.

Il pennino si ripone all’interno di una custodia che presenta da un lato un largo spazzolone (4) utilizzabile per spazzare via la polvere e lo sporco da oggetti più grandi come un computer o una tastiera, e per questa in dotazione troviamo anche l’accessorio per sganciare i Keycap (5) senza romperli, andando così a ripulire per bene la tastiera anche al di sotto dei singoli tasti.

Per finire, su un lato della custodia è fissato un panno in microfibra (6) con cui lucidare gli schermi dei dispositivi, cosa che può essere fatta al meglio accompagnando una spruzzata di un liquido detergente che potete trasportare sempre con voi sfruttando il flacone spray da 5 ml (7) che completa il kit di strumenti in promozione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 3,40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 44% andando a spendere 1,90 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

