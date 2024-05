L’autogol Apple Crush diventa una pubblicità Samsung

Pubblicità

In passato Samsung ha tentato più volte di mettere in ridicolo Apple con pubblicità che di volta in volta hanno preso di mira la rimozione del jack audio, l’arrivo del notch, la rimozione del caricabatteria e altre ancora, invece per lo spot Apple Crush di iPad Pro M4 che è piaciuto a pochi, Samsung ha scelto una strada diversa con lo spot UnCrush.

Se nella pubblicità Apple Crush la pressa idraulica distrugge una varietà di strumenti musicali, per la pittura e il disegno, un videogioco arcade da bar, una scultura e tanti altri oggetti ancora, nello spot UnCrush di Samsung succede esattamente il contrario. Creazione contro distruzione.

Nei primi istanti del video, segnalato da The Verge, si vede uno scenario che ricorda molto da vicino il set di Apple Crush, con brandelli di oggetti e colori sparpagliati ovunque: una giovane donna cerca tra confusione e detriti, fino a trovare una chitarra malconcia ma ancora utilizzabile.

Oltre che bella la giovane è fortunata perché, dopo il passaggio in pressa, riesce a trovare anche un cavalletto: qui posiziona il suo Galaxy Tab S9 che mette a disposizione intelligenza artificiale (o spartito) così la ragazza può iniziare a suonare. Nei primi tentativi qualche nota stropicciata e una melodia triste un po’ così e così, ma che in un attimo (dopo aver inquadrato il logo Samsung) diventa allegra.

L’inquadratura si allarga, lo scenario è ancora un po’ a soqquadro ma la musica e il sorriso cambiano tutto: sullo schermo in sovrimpressione la scritta Creativity cannot be crushed, la creatività non può essere schiacciata.

Ora per chi vuole si apre il dibattito su quale sia davvero lo spot meno riuscito tra Apple Crush e Samsung Uncrush. Ricordiamo che Apple si è scusata per lo spot Crush dichiarando che ha mancato il bersaglio, cancellando la programmazione in televisione.

Da un altro punto di vista però lo spot Crush non era sbagliato.