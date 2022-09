Kobo Clara 2E dà una bella lezione di sostenibilità

Kobo Clara 2E conferma che il tema dell’ambiente sta diventando la norma. Gli utenti Apple sono abituati perché è da tempo che l’azienda fondata da Steve Jobs ha preso a cuore, oltre alla privacy e all’inclusione, anche il tema dell’ambiente e della sostenibilità. Ma ci sono altre aziende che stanno dando lezioni su come realizzare prodotti che abbiano un senso per l’ecosistema del pianeta oltre che per gli utenti.

Arriva Kobo Clara 2E

Nell’arena dei lettori ereader, che stanno cambiando profondamente, un’azienda che gioca un ruolo molto importante è Rakuten Kobo, la quale ha appena annunciato Kobo Clara 2E, un nuovo apparecchio tascabile ed ecosostenibile per leggere e ascoltare.

L’apparecchio, con schermo da 6 pollici, ha un rivestimento esterno realizzato per l’85% in plastica riciclata, incluso il 10% di plastica potenzialmente destinata agli oceani. Inoltre, è resistente all’acqua e offre una maggiore capacità di archiviazione oltre ad avere la tecnologia wireless Bluetooth.

La scelta delle funzionalità non è pensata solo per il marketing del prodotto, ma per dare un senso al suo ruolo come oggetto elettronico. Ad esempio, le nuove SleepCover eco-consapevoli, anch’esse realizzate pensando alla sostenibilità, con il 97% di plastica riciclata, della quale almeno il 10% è plastica potenzialmente destinata agli oceani. La fodera è in microfibra con il 40% delle fibre ottenute da bottigliette di plastica riciclate.

L’obiettivo dal punto di vista del recupero di inquinanti il lavoro di Rakuten Kobo è encomiabile: prevede di rimuovere più di 200mila bottiglie di plastica dagli oceani e più di un milione di CD e DVD dalle discariche, inoltre, cercherà di neutralizzare il 100% delle emissioni di carbonio associato alle spedizioni dirette. Un passo fondamentale per l’azienda che in questo modo vuole evidenziare il suo impegno verso la sostenibilità, con l’utilizzo di materiali riciclati certificati per la produzione dei dispositivi eReader.

Il lavoro fatto da Rakuten Kobo, che è una azienda con radici canadesi, è rivolta al principale bene naturale di quel Paese. I ricavi derivanti dalle compensazioni del 2021, infatti, sono attualmente destinati al Great Bear Forest Carbon Project, che sostiene le comunità della First Nation e aiuta a proteggere la Great Bear Rainforest della British Columbia, una delle più grandi foreste pluviali temperate del mondo. I proventi delle compensazioni contribuiscono anche al miglioramento delle pratiche di gestione delle foreste e dell’ambiente marino da parte delle popolazioni indigene, oltre a finanziare programmi rivolti a giovani, anziani e garanti della comunità locale.

Il reader che ama l’ambiente

L’apparecchio realizzato da Rakuten Kobo ha caratteristiche di buon livello pensate per un uso non solo come erader di ebook ma anche per ascoltare gli audiolibri o podcast. Kobo Clara 2E è dotato di una batteria che dura alcune settimane e di 16GB di memoria. Oltre ai libri può essere usato per ascoltare audiolibri Kobo (venduti nello store) ed è dotato di tecnologia Bluetooth per utilizzare cuffie esterne senza fili.

Il reader ha uno schermo da 6 pollici, che lo posiziona alla base della linea di prodotti di Rakuten Kobo, composta da Kobo Libra 2 da 7 pollici e al Kobo Sage da 8 pollici. Kobo Clara 2E è il primo eReader Kobo da 6 pollici completamente impermeabile (come i fratelli maggiori), con una resistenza all’acqua dichiarata da Rakuten Kobo pari a 60 minuti fino a due metri di profondità.

La parte sulla quale l’azienda ha investito di più per questo prodotto è comunque lo schermo da 6 pollici HD E Ink Carta 1200 antiriflesso, retroilluminato e dotato di modalità scura e ComfortLight Pro con riduzione della luce blu, che consente di leggere anche a tarda notte senza influire sulla qualità del sonno.

Inoltre, Rakuten Kobo stima che con 16 GB di memoria, si possano caricare per avere con sé fino a 12mila eBook o 75 audiolibri Kobo. Inoltre, Rakuten Kobo ha un accordo grazie al quale è possibile accedere a Pocket per salvare e leggere articoli online o abbonarsi a Kobo Plus per un abbonamento all-you-can-read con un unico canone mensile.

I prezzi e gli accessori

Il reader Kobo Clara 2E costa 149,99 euro ed è disponibile in preordine. Il dispositivo sarà poi venduto nei negozi e online a partire dal 22 settembre in Italia e negli altri paesi (Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Polonia, Australia, Singapore e Malesia). Le cover sono vendute a parte.

La SleepCover dotata di un supporto incorporato che consente di leggere a mani libere e può riattivare o mettere a riposo in modo automatico il Kobo Clara 2E è disponibile al prezzo di 29,99 euro in tre colori: rosso corallo, verde acqua e nero.

Invece, la versione Basic SleepCover Kobo è realizzata in poliestere riciclato ed è dotata di una fodera interna di microfibra con il 40% di fibra ottenuta da bottiglie di plastica riciclate in tonalità blu oceano. È sufficiente chiudere la cover per mettere in stand-by il proprio eReader e aprirla per riattivarlo. Il prezzo al pubblico è di 19,99 euro. Questa seconda cover è priva di supporto integrato.