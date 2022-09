USB4 versione 2 offrirà velocità di trasferimento fino a 80Gb/s

L’USB Promoter Group ha annunciato l’imminente rilascio delle specifiche USB4 2.0, importante aggiornamento che permetterà di offrire prestazioni elevate con cavi e connettori USB Type-C.

Le specifiche USB Type-C e USB Power Delivery (USB PD) saranno altresì aggiornate, promettendo elevati livelli in termini di performance. la pubblicazione delle specifiche in questione è prevista entro quest’anno, nell’ambito dell’evento per sviluppatori USB DevDays di novembre.

Gli aggiornamenti dei protocolli prevedono performance elevate per il “data tunnelling” di USB 3.2, DisplayPort e PCI Express (PCIe) per sfruttare al meglio la maggiore larghezza di banda disponibile.

“Ancora una volta, seguendo la tradizione della tecnologia USB, queste specifiche USB 4 aggiornate raddoppiano le performance per offrire più alti livelli di funzionalità all’ecosistema USB Type-C, ha dichiarato d Brad Saunders, presidente dell’USB Promoter Group. “Soluzioni che permetteranno di toccare con mano i benefici dai miglioramenti di velocità, includono i display ad alte prestazioni, unità di storage, e hub e dock USB”.

Caratteristiche chiave della soluzione USB 4 sono: l’operatività fino a 80 Gbps, basata su una nuova architettura con un layer fisico, che permette di usare gli esistenti cavi passivi, cavi attivi 80 Gbps USB Type-C di nuova concezione. Aggiornamenti nei protocolli per il trasferimento dei dati e per la gestione dei display permetteranno di sfruttare meglio la larghezza di banda disponibile. È garantita la compatibilità con le versioni precedenti: USB4 versione 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

Nell’ambito del USB Developer Days 2022 verranno indicati dettagli tecnici con gli ultimi aggiornamenti relativi alle specifiche USB4, USB Type-C e USB PD.

Dell’USB Promoter Group fanno parte aziende quali Apple, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics e Texas Instruments, tutte impegnate nello sviluppo delle specifiche attuali e future delle tecnologie USB.