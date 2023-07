KugooKirin M4 Pro, 500W di monopattino tutta potenza al 50% di sconto

Se volete un monopattino elettrico affidabile, potente e versatile, smettete subito di cercare e fiondatevi sul KugooKirin M4 Pro. Con le sue caratteristiche avanzate, M4 Pro offre un’esperienza di guida eccezionale sia su strada che fuoristrada. Al momento in sconto del 57%, si acquista a 542 euro direttamente a questo indirizzo.

Dotato di un motore da 500W, il KugooKirin M4 Pro offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi avventura quotidiana. Con una velocità massima di 25 km/h, si potranno raggiungere facilmente le proprie destinazione in poco tempo.

La batteria al litio da 18Ah garantisce un’autonomia di lunga durata, consentendo di coprire fino a 70 km con una singola carica. Inoltre, il tempo di ricarica di sole 6 ore permette di tornare rapidamente su strada per continuare il viaggio.

Il design pieghevole del monopattino lo rende comodo da trasportare e facile da riporre quando non viene utilizzato. Con le sue dimensioni compatte di 116×21.5×35 cm quando piegato, lo si potrà portare ovunque senza problemi. Il monopattino non rinuncia a ruote molto grandi, da ben 10 pollici, così da offrire il massimo comfort durante la marcia, su qualsiasi tipologia di manto stradale.

La sicurezza è anche una priorità, e il KugooKirin M4 Pro è dotato di luci LED anteriori e posteriori per garantire massima visibilità durante le passeggiate notturne. Inoltre, i freni a disco anteriori e posteriori assicurano una frenata efficace e affidabile in qualsiasi situazione.

Il monopattino KugooKirin M4 Pro è realizzato con materiali di alta qualità come ferro e alluminio, che garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. Inoltre, è impermeabile con certificazione IPX4, che significa che potrete affrontare anche le giornate di pioggia senza preoccupazioni.

Il pacchetto include un monopattino elettrico KugooKirin M4 Pro, un manuale di istruzioni per guidare nel processo di configurazione e primo utilizzo, e un caricatore per mantenere sempre la batteria pronta per nuove avventure.

Ma non è tutto! Solitamente il prezzo di questo monopattino è di oltre 1000 euro, ma al momento lo portate a casa per 542 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.