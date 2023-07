iPhone 15 forse sarà disponibile anche nella colorazione rosa

Man mano che si avvicina fine settembre – periodo nel corso del quale Apple dovrebbe presentare la nuova lineup di iPhone – circolano indiscrezioni su presunte nuove colorazioni che dovremmo vedere con iPhone 15.

In un tweet di @VnchocoTaco, noto anche come ShrimpApplePro, c’è un riferimento a una immagine su apparsa su Weibo (social cinese); nel post in questione, tradotto da cinese, si indicano quelle che dovrebbero essere le colorazioni degli iPhone base: Midnight, Starlight, Green, Yellow, Pink e Prodct (RED).

Nell’immagine si vede un badge di sicurezza di Foxconn, ricoperto nella zona dove normalmente è presente la foto da un dito, quella che dovrebbe essere la dimostrazione di una fonte che lavora per l’assemblatore di Apple.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

In precedenza è circolata una voce secondo la quale iPhone 15 sarà disponibile in una nuova colorazione verde, simile alla tonalità in questione di iPhone 12 e iPhone 11, dunque molto tenue.

Da qualche anno Apple con ogni generazione di iPhone, propone una colorazione nuova. Lo ha fatto con iPhone 12 Pro e 12 Pro Max e il blu pacifico, poi è arrivato l’azzurro sierra di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, e ancora il viola scuro di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Tre colorazioni rimangono fisse, nero/grigio scuro, argento e oro, mentre ogni anno è proposta una nuova tonalità sui Pro.

Nei giorni passati sono circolate voci di nuove colorazioni per gli iPhone Pro; una prima indiscrezione ha fatto riferimento a un rosso scuro, identificato dal codice esadecimale 410D0D, tonalità descritta come “cremisi”; una una seconda indiscrezione parla di una colorazione dark blue con toni di grigio.

La lineup di iPhone 15 arriverà probabilmente a fine settembre o inizio ottobre. Qui trovate tutto quello che sappiamo finora.