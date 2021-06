La cassa Wi-Fi SYMFONISK di IKEA e Sonos incornicia il suono dell’arte

Dopo le rivelazioni delle settimane scorse IKEA e Sonos hanno presentato ufficialmente l’ultimo frutto della loro collaborazione in campo audio e interior design: dopo lo speaker-lampada e gli speaker a parallelepipedo dalle linee pulite e dall’aspetto minimale ora è il turno di affidare ad un quadro-cornice il compito di democratizzare la musica e gli impianti audio per la casa, offrendo un’esperienza d’ascolto di alta qualità alla maggioranza delle persone. La nuova cornice con cassa Wi-Fi SYMFONISK unisce un sound avvolgente alla bellezza di un oggetto artistico.

Si tratta di una cornice che può essere affissa alla parete sia in verticale che in orizzontale o appoggiata su una console e nasconde dietro la tela uno speaker a due view che sfrutta una camera posteriore per i bassi ed un tweeter con un sistema di diffusione a 180 gradi per ampliare la presenza delle alte frequenze nell’ambiente.

“Le ricerche dimostrano che, per molte persone, la musica è essenziale per creare la giusta atmosfera in casa. IKEA e Sonos riconoscono l’importanza di un grande sound e gli effetti positivi che quest’ultimo può avere sulla vita in casa. Unendo le competenze di IKEA in materia di home furnishing e l’esperienza di Sonos nella produzione di casse che offrono eccezionali esperienze audio, SYMFONISK racchiude sound di alta qualità e ottimo design. ”

Dopo la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi e la cassa Wi-Fi da scaffale, introdotte nel 2019 nell’assortimento IKEA, la serie SYMFONISK si arricchisce di un nuovo prodotto dalle inedite caratteristiche sonore ed estetiche: una cornice con cassa Wi-Fi che si integra perfettamente negli ambienti della casa. La cassa sarà disponibile in versione bianca o nera, con pannelli frontali intercambiabili in diversi stili e colori.

“La cornice con cassa Wi-Fi ha dimensioni compatte e può essere appesa come un quadro, sia da sola che insieme ad altre decorazioni, oppure collocata sul pavimento o sul ripiano di un mobile, appoggiandola alla parete. Grazie ai frontali intercambiabili puoi rinnovare lo stile della stanza tutte le volte che vuoi,” ha affermato Stjepan Begic, Product Developer di IKEA of Sweden. “La nuova cassa fa parte dell’assortimento IKEA Home Smart e ci aiuta a realizzare l’ambizione di creare una vita quotidiana più ‘smart’ e connessa per la maggioranza delle persone”, aggiunge.

“La cassa SYMFONISK combina le tecnologie audio di Sonos e il design di IKEA in modi nuovi e sorprendenti, dando vita a un prodotto che nessuna delle due aziende avrebbe potuto creare da sola,” spiega Sara Morris, Principal Product Manager di Sonos.

“Il design acustico di Sonos permette una riproduzione musicale incredibilmente potente e cristallina per una forma così compatta. Impostare e usare la cassa è semplicissimo grazie all’app Sonos. Da questa collaborazione a lungo termine nascono idee innovative che ci permettono di portare meravigliose esperienze d’ascolto nelle case di tutto il mondo. Non ci fermeremo qui e non vediamo l’ora di realizzare insieme tanti altri prodotti unici.”

La cornice con cassa SYMFONISK si collega alla rete Wi-Fi e diffonde la musica nella stanza; si può usare come unica fonte sonora o connetterla ad altri prodotti della serie SYMFONISK o della gamma Sonos. Come i precedenti prodotti SYMFONSIK, anche la nuova cassa fa parte del sistema audio Sonos: questo significa che si può collegare a oltre 100 servizi di streaming e a tutti i prodotti Sonos. A partire dal 15 luglio 2021, la cornice con cassa Wi-Fi SYMFONISK sarà disponibile nei negozi IKEA e online in Europa e Nord America, e successivamente anche nelle altre regioni.

Ricordiamo che come tutti i più recenti speaker IKEA e Sonos anche questi modelli sono compatibili Airplay 2 e possono essere comandati sia dall’app Sonos (per iPhone e Android) che dall’app Home di Apple per l’integrazione anche nei sistemi domotici della mela. La compatibilità Airplay 2 permette il controllo diretto anche attraverso iTunes su Mac.

Il prezzo al pubblico dovrebbe attestarsi sui 179 Euro per singolo speaker con i pannelli di ricambio a circa 17 Euro. In linea con i prezzi “democratici” degli altri prodotti IKEA-Sonos.

Per maggiori informazioni su IKEA e Sonos, potete visitare ikea.today.