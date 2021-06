Netflix sta girando una serie su Spotify

Netflix sta sfruttando la storia di uno dei più clamorosi successi dell’industria musicale per costruirci una serie TV originale: si tratterà di un “racconto romanzato” sui co-fondatori di Spotify e sull’attuale amministratore delegato Daniel Ek. La serie è già elencata su Netflix ma non le è stato dato ancora un titolo: nella descrizione invece troviamo scritto “Uno sguardo dietro le quinte alla storia dell’imprenditore Daniel Ek e del socio Martin Lorentzon, che hanno rivoluzionato l’industria musicale fondando Spotify”.

Le informazioni a riguardo sono ancora molto limitate: per il momento è stato reso noto che sarà suddivisa in sei parti e narrerà le vicende raccontate nel libro “Spotify Untold” scritto da Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson, che hanno documentato l’ascesa di Spotify guidata da Ek e dal suo socio in affari Lorentzon.

Si dice che questo libro sia stato scritto raccogliendo più di settanta interviste «Insieme a fonti precedentemente non sfruttate, per una storia di Davide contro Golia su come forti convinzioni, insieme a una inesauribile forza di volontà e grandi sogni possano aiutare i piccoli ad affrontare i titani della tecnologia».

Tra gli attori che faranno parte della serie ci sono Edvin Endre che ricoprirà il ruolo di Ek. Di particolare interesse per i nostri lettori la possibilità che il personaggio di Steve Jobs compaia almeno in una parte della serie, visto che il compianto fondatore di Apple viene citato nel libro quando si affronta la battaglia apparentemente infinita tra le due aziende, specialmente nel momento in cui Jobs cerca in tutti i modi di respingere il lancio di Spotify negli Stati Uniti.

Gli stessi autori ritengono che le informazioni che hanno raccolto su Steve Jobs siano al centro della narrativa del libro, sarebbe perciò un peccato se tali vicende non venissero affrontate durante lo spettacolo. «Entrambi abbiamo sentito una scarica di adrenalina quando abbiamo svelato i dettagli sul conflitto tra Apple e Spotify» dichiarò uno degli autori in una intervista a Variety nel 2019.

«Dopo mesi di ricerca, possiamo finalmente spiegare come Jobs abbia lavorato attivamente per opporsi all’insediamento di Spotify negli USA e cosa potrebbe aver pensato. Ha dato una mercia in più alla nostra storia». Per scoprirlo dovremo attendere il 2022, quando la serie dedicata alla storia di Spotify- salvo posticipi – debutterà su Netflix.

