La Cucina di Natale Smart la consiglia Joe Bastianich su Amazon

I cinque innovativi strumenti da cucina per un Natale smart si comprano su Amazon e li consiglia nientepopodimeno che Joe Bastianich, da anni noto nel nostro paese per la sua partecipazione come giudice in Masterchef, Italia’s Got Talent e diversi altri programmi televisivi.

Imprenditore nel campo HoReCa, personaggio televisivo e cantante statunitense – è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e lo scorso anno ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo Joe Played Guitar che ha preceduto il suo primo album in studio, Aka Joe, pubblicato nello stesso anno – con cittadinanza italiana attivo nel settore della ristorazione, ha selezionato per i clienti Amazon cinque strumenti Smart grazie ai quali quello che prima in cucina sembrava impossibile, ora sarà alla portata di tutti.

D’altronde più tradizionale o più creativa, più rustica o più ricercata, qualunque sia la tradizione, a Natale la cucina fa da protagonista. Se quest’anno, Covid permettendo, riusciremo a passarlo in compagnia dei nostri cari, allora potrebbe valere la pena ascoltare i consigli di Joe, comprando ad esempio i sensori per scoprire la struttura del vino e il livello di acidità per gli aspiranti sommelier, oppure la macchina elettrica per fare la pasta fresca e sentire il profumo di tradizione della cucina della nonna.

Questi sono solo due dei prodotti presenti che Bastianich propone quest’anno per trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero o da comprare proprio per sé stessi e dire addio alla ricorrente ansia da brutte figure. Anche perché non dimentichiamocelo: l’Italia è un paese ricco di tradizioni e ogni angolo dello stivale custodisce ricette e usanze per il cenone di Natale che si tramandano da generazioni. Cucinare come la nonna è difficilissimo, ma con la tecnologia applicata alla gastronomia – assicura – è possibile migliorare qualsiasi piatto.

Di seguito vi elenchiamo i cinque innovativi strumenti da cucina per il Natale Smart suggeriti da Joe insieme a tutti gli altri papabili regali di Natale per gli appassionati di cibo consigliati da Amazon.

Tra i prodotti elettronici elencati in questa occasione, come avrete notato dalla lista qui sopra, c’è ad esempio il decanter per vino rosso. Si tratta di una sorta di “cappuccio” che area il vino migliorandone il gusto, lo mantiene fresco e consente di versarlo nel bicchiere attraverso la pressione di un semplice pulsante mantenendo la bottiglia in verticale.

A questo si può abbinare il sommelier Smart di MyOeno. Si tratta sostanzialmente di uno scanner colorimetrico che, attraverso la spettrometria, misura alcune caratteristiche chimiche del vino rosso, ovvero la concentrazione in tannino, l’acidità totale, la gradazione alcolica e Il livello di maturità. Nello schermo dello smartphone appariranno informazioni sulla struttura del vino, sul livello di acidità e sulla potenza del tannino, creando un triangolo al cui interno si concentra un’area del gusto del vino. Ci sono anche informazioni sul potenziale di affinamento in bottiglia e la percentuale di evoluzione già trascorsa. Il degustatore può poi annotare le sue sensazioni organolettiche con immagini e simboli predefiniti, assegnando anche un giudizio da 1 a 5 stelle.

Curiosa poi la bottiglia autopulente LARQ, praticamente una bottiglia da 500 ml che utilizza la tecnologia LED UV-C non tossica e senza mercurio per purificare l’acqua e pulire le superfici interne della bottiglia, eliminando batteri e virus che causano cattivi odori. Funziona con il semplice tocco di un pulsante e si autopulisce accendendosi ogni 2 ore in modo intelligente per mantenere la bottiglia fresca e priva di cattivi odori. Mantiene l’acqua fredda per 24 ore e calda fino a 12 ore e la batteria promette fino a un mese di autonomia con una carica completa.

C’è anche il Magical Butter, un estrattore botanico da banco progettato per creare facilmente ricette, infondendo l’essenza di erbe salutari in burro, olio, alcol, lozioni e molto altro. Di fatto la macchina tritura, riscalda, mescola e conserva l’estratto di erbe, rendendolo edibile; il tutto a intervalli di tempo e temperatura corretti.

Tra gli “intelligenti e connessi” c’è poi Inkbird Sous Vide, uno strumento conosciuto nel settore come Slow Cooker. In pratica permette di cucinare i cibi a bassa temperatura e di controllarne l’andamento a distanza tramite app, dalla quale si gestiscono anche le sue varie funzioni in remoto. Permette di cuocere cibi con una temperatura compresa tra 25 e 99 gradi con un margine di errore di 0,1°C. Il motore interno, da 1000W, permette all’acqua di circolare a 360° e riscaldarsi velocemente e costantemente, garantendo omogeneità di cottura. E’ utilizzabile all’interno di pentole/casseruole e adatto alla cottura di tutti gli alimenti.

Di questa categoria fa parte anche il termometro per la carne ZQH. Grazie all’app guida l’utente attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire una cottura perfetta.

Per finire c’è il Pastamaker Philips HR2345/29 della Viva Collection. E’ una macchina che permette di riscoprire il gusto della pasta fatta in casa eliminandone però la fatica. Basta inserire gli ingredienti (massimo 400 gr di farina) e la macchina si occuperà del resto. Grazie infatti ai suoi programmi completamente automatici, impasta ed estrude autonomamente la pasta nel tempo in cui l’acqua bolle. In confezione ci sono 4 dischi d’estrusione per più di 10 tipi di pasta.