Su eBay SSD e HDD a prezzi scontatissimi, si parte da poco più di 30 euro

Su eBay sconti incredibili su SSD e HDD esterni; se volete acquistare memoria aggiuntiva, magari portatile, o semplicemente rendere più veloce il vostro PC o MAC, è ora di dare uno sguardo alle offerte eBay. Ecco le migliori.

SSD Kingstone 240 GB

Iniziamo con un SSD da interno. Si tratta di un disco che migliora notevolmente la reattività del sistema, sia che venga installato su un PC Windows, sia che lo si installi su un iMac. Garantisce incredibili tempi di avvio, carico e trasferimento rispetto ai dischi rigidi meccanici. Alimentato da un controller gen-ultimo per le velocità di lettura e di scrittura fino a 500 MB/s e 320 MB/s offre prestazioni più elevate, multi-tasking ultra-reattivo e con un sistema complessivo più veloce. Al momento si acquista al prezzo più basso di sempre, solo 32,50 euro. Clicca qui per comprarlo.

Samsung 860 EVO 250GB

Stesso identico utilizzo di questo SSD Samsung. Se volete affidarvi ad un brand ben noto, che garantisca ancor più velocità, allora è il caso di dare uno sguardo a questo fisco Samsung. Propone una velocità di lettura sequenziale fino a 550 Mb/s e di scrittura sequenziale fino a 520 Mb/s. Se si guarda, invece, alla lettura casuale si raggiungerà una velocità fino a 98.000 IOPS e in scrittura casuale fino a 90.000 IOPS. Al momento in super offerta su eBay, in versione da 250 GB a 44,99 euro.

Elements WD

Se invece vi serve soltanto una memoria esterna per ospitare numerosi file, anche di grandi dimensioni, allora il consiglio è quello di volgere l’attenzione a questo Elements WD da 1TB, con connettività USB 3.0 per velocità di trasferimento comunque molto rapide. Si tratta di un HDD portatile plug-and-play, che non necessità dunque alcuna configurazione iniziale. Si acquista a 48,99 euro con uno sconto del 16%. Clicca qui per comprare.

Seagate 1TB

Anche in questo caso si tratta di una unità HDD esterna, per portare sempre con voi i vostri file.Leggera e compatta, l’unità Seagate Basic è progettata per essere infilata velocemente in borsa mentre si esce di casa. Inoltre, non richiede alcun alimentatore perché basta collegarla al computer tramite il cavo USB 3.0 incluso. Il prezzo è identico a quello WD, così come le prestazioni, ragion per la quale, fatevi trasportare solo dall’estetica. Clicca qui per acquistarlo a 48,99 euro.

Seagate Expansion

Ancora una soluzione esterna da Seagate, che con l’unità disco portatile Expansion permette di memorizzare e utilizzare in tutta semplicità 1 TB di contenuti mentre si è in viaggio. Questa unità disco esterna per computer Windows consente di eseguire facilmente il backup semplicemente mediante selezione e trascinamento. Per configurare l’unità disco portatile, è sufficiente collegarla al computer Windows in modo che venga riconosciuta automaticamente senza bisogno di alcun software. Questa unità USB offre la semplicità della tecnologia plug-and-play grazie al cavo USB 3.0 da 46 cm incluso. Prezzo molto simile, ma un’estetica differente, con un pattern particolare.

Fatevi guidare dall’occhio. Costa 47,99 euro e si acquista da qui.