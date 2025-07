La docking station 11-in-1 di Baseus, connessioni per tutto a 115€

Su Amazon trovate in offerta Baseus Docking Station 11-in-1, pensata per l’espansione professionale di laptop e desktop. Il costo è di 115€ invece dei consueti 159,99€.

Design verticale e connettività 11-in-1

Baseus Docking Station 11-in-1 adotta una struttura verticale con base magnetica che ottimizza lo spazio sulla scrivania. L’integrazione di due porte HDMI e due DisplayPort consente la connessione simultanea di più monitor esterni in 4K, utile per flussi di lavoro multi-schermo. Oltre alla connettività video, dispone di porte USB-C e USB-A a 10 Gbps, una USB-A 2.0, una porta Ethernet da 1 Gbps, jack audio da 3,5 mm e porta PD da 100W per alimentazione pass-through. Il pannello frontale include un display LED per lo stato attivo delle connessioni e un pratico pulsante per il blocco schermo.

Prestazioni elevate e trasferimento veloce

Questa docking station supporta trasferimento dati fino a 10 Gbps, sufficiente per copiare file da 20 GB in pochi secondi. Si rivolge a chi gestisce contenuti multimediali pesanti o flussi multitasking. L’assenza dell’alimentatore incluso richiede l’uso di un caricabatterie PD da 100 W (non fornito) per ottenere le massime prestazioni, specialmente con tutte le porte attive. Il sistema è compatibile con la maggior parte dei laptop dotati di USB-C e può essere usato sia in ambito professionale che domestico, grazie alla versatilità delle porte.

Tripla uscita video e protezione dei dati

Baseus Docking Station 11-in-1 consente la visualizzazione simultanea su tre monitor esterni tramite HDMI e DisplayPort, ciascuna in risoluzione 4K, funzione utile per chi lavora su progetti visivi o su più applicazioni contemporaneamente. Il pulsante fisico di blocco dello schermo consente di nascondere rapidamente il contenuto del laptop in caso di necessità, evitando disconnessioni o procedure macchinose. L’interfaccia digitale a LED aiuta a monitorare rapidamente lo stato operativo della dock senza passaggi software.

Amazon propone Baseus Docking Station 11-in-1 a 115€, in calo rispetto al prezzo di listino di 159,99€. Lo sconto complessivo è di 44,99€ per un prodotto progettato per espandere la connettività di laptop e PC con una sola connessione.

