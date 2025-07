Razer Thunderbolt 5 Dock è un nuovo dock top di gamma

Razer, ha presentato due accessori basati sulla tecnologia Thunderbolt 5: il Razer Thunderbolt 5 Dock e l’alloggiamento per GPU (schede video esterne) Razer Core X V2.

La tecnologia Thunderbolt 5 stabilisce un nuovo parametro nella connettività ad alta velocità, assicurando trasferimenti dati fino a 120 Gb/s, quasi dodici volte superiori rispetto agli standard USB 3.0, consentendo l’utilizzo di periferiche ad alte prestazioni, archiviazione veloce e il support a molteplici display 4K simultaneamente e il collegamento in cascata con altri dispositivi Thunderbolt.

Razer Thunderbolt 5 Dock

Il dock è di particolare interesse sia per gli utenti Mac, sia per gli utenti PC: offre supporto per configurazioni a triplo display 4K, trasferimenti dati veloci e archiviazione integrata, unificando molteplici funzionalità in un singolo hub.

Il triplo supporto per display 4K consente di collegare fino a tre display 4K a 120 Hz; la lrghezza di banda Thunderbolt 5 offre velocità di trasferimento dati fino a 120 Gb/s, assicurando prestazioni a bassa latenza tra i dispositivi connessi.

L’archiviazione offre un’unità SSD fino a 8 TB offre accesso rapido ai file, mentre la funzione Thunderbolt Share permette il trasferimento senza interruzioni dei dati e il controllo simultaneo di più PC con funzionalità simili a quelle di un KVM, ottimizzando multitasking ed efficienza.

Un unico cavo Thunderbolt 5 abilita connettività 11-in-1, supportando monitor ad alta risoluzione, periferiche di gioco, archiviazione esterna e vari dispositivi di input. La compatibilità con hardware di diverse generazioni assicura integrazione tra dispositivi moderni e preesistenti, riducendo l’ingombro dei cavi con uno spazio di lavoro ordinato ed efficiente.

Equipaggiato con un adattatore da 250 W, il dock è in grado di fornire fino a 140 W di alimentazione ai laptop collegati, supportando anche i sistemi più esigenti in termini di energia. Il prezzo di listino del Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma è di 439,99€.

A listino rimane anche il modello Thunderbolt 4.

Razer Core X V2

E’ un alloggiamento per grafica esterna per PC (niente possibilità di collegamento Mac). Grazie alla compatibilità con schede grafiche PCIe di dimensioni standard e alimentatori ATX, Razer Core X V2 consente agli utenti di PC con WIndows di sfruttare da box esterni le più recenti GPU NVIDIA GeForce o AMD Radeon. L’alloggiamento è costruito con uno chassis in acciaio ventilato e dotato di una ventola integrata da 120 mm, che modula automaticamente la propria attività in base al carico di sistema per assicurare un raffreddamento ottimale.

Per gli utenti che desiderano un controllo più avanzato, il software Razer Synapse permette di personalizzare la curva operativa della ventola, bilanciando raffreddamento e profilo acustico secondo le specifiche necessità individuali. Il prezzo di listino di Razer Core X V2 è di 389,99 €.

