Serve almeno macOS 12 per aggiornare Chrome

Se usate Chrome, dovrete avere almeno macOS 12 Monterey per aggiornare il browser. La versione 138 del navigatore Internet, rilasciata a giugno 2025, sarà infatti l’ultima compatibile con macOS 11 Big Sur. Dalla versione 139 (prevista per il 5 agosto 2025) sarà necessario macOS 12 Monterey o sistemi operativi successivi.

Le nuove specifiche minime sono indicate nel Platform Status Update di Google, dove si spiega che non sarà possibile passare alla prossima versione a meno di non installare, appunto, Monterey, cosa che non tutti potranno fare.

I Mac sui quali non è ufficialmente possibile installare Monterey (presentato nel 2020) sono:

il primo MacBook del 2015 ,

, alcuni iMac del 2014 ,

, i MacBook Air e MacBook Pro del 2013 e 2014.

Che significa non aggiornare

Chrome 138 continuerà a funzionare anche sui Mac non aggiornati, ma il browser mostrerà un avviso e non saranno disponibili futuri aggiornamenti per macOS 11 Big Sur. Tecnicamente nell’immediato non sarà un problema, ma lo sarà in futuro: Chrome 138 diventerà via via non utilizzabile per accedere ad alcuni siti e funzioni. Ancora peggio, sarà pericoloso per la mancanza di patch di sicurezza.

Apple stessa ha interrotto il supporto di Safari per Big Sur con la versione 16.6, rilasciata nel luglio 2023. Con l’abbandono progressivo di Apple, anche gli sviluppatori di terze parti non offriranno più supporto alle vecchie versioni di macOS.

Alternativa a Chrome è Firefox o altri browser (Brave, DuckDuckGo, Microsoft Edge, Opera e Vivaldi) che continueranno a supportare macOS 11. L’attuale Mozilla Firefox 140.0.4, ad esempio, supporta i Mac da macOS Catalina 10.15 in poi, presentato nel 2019.

Come aggiornare (per chi può)

Ricordiamo che per l’aggiornamento, il browser opera automaticamente quando viene riavviato. Se non chiudete Chrome da un po’ di tempo, potreste notare un aggiornamento in sospeso: in alto a destra fate clic su “Altro” (l’icona con i tre puntini verticali). Se è presente un aggiornamento in sospeso, l’icona sarà:

verde – aggiornamento disponibile da meno di due giorni

– aggiornamento disponibile da meno di due giorni arancione – da circa quattro giorni

– da circa quattro giorni rosso – da almeno una settimana

Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo.