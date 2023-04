La macchina a incisione laser Atomstack S10 Pro è scontata con un codice

Vi volete dare all’hobbistica e volete farlo senza mettere da parte la tecnologia? Allora perché non date un’occhiata alla macchina a incisione laser Atomstack S10 Pro che al momento potete comprare in offerta grazie ad un codice che trovate in fondo all’articolo.

Con un attrezzo come questo potete incidere e tagliare svariati materiali tra cui pannelli in legno, bambù, plastica, ma anche cartone, pelle e perfino fogli in alluminio, potendo quindi lavorare su diversi oggetti senza dover cambiare macchina o parti di essa.

Grazie al processore a 32 bit promette un’incisione rapida e piuttosto precisa: usa infatti un laser da 10 Watt (la macchina ne consuma invece 50) con una precisione di 0,01 millimetri, perfetta quindi sia per disegnare e personalizzare scatole, tavole, portafogli, quadri e tanti altri oggetti, ma anche per ritagliare precise forme su pannelli di legno per poi assemblarli in oggetti tridimensionali.

L’area di intaglio/incisione è di 410 x 400 millimetri, abbastanza ampia quindi per oggetti di varie dimensioni, e può acquisire le immagini da lavorare in formato BMP, JPG, PNG e DXF. C’è uno schermo da 3,5 pollici dove poter configurare il tutto in modo da non dover utilizzare per forza un computer, ma chi vuole lavorare da lì può comunque collegarla praticamente a qualsiasi macchina, usando anche vecchi computer con Windows XP controllandola tramite LaserGRBL, oppure con LightBurn si può usare anche un Mac o un PC Linux.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: inserendo il codice AtomS10C30 nel carrello invece di 479,99 $ la pagate 449,99 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.