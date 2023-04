Windows 11, iniziata la distribuzione della funzione Collegamento al Telefono per iOS

Microsoft ha iniziato il lancio globale di un aggiornamento per Windows che, tra le altre funzioni, offre l’app Collegamento al Telefono per iOS, consentendo di ricevere chiamate e messaggi indirizzati all’iPhone su PC con Windows 11.

Di questa novità si era già parlato in precedenza, disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti al progtamma Windows Insider, ma ora è stata aperta a tutti.

La novità è una evoluzione della versione precedente dell’app che in italiano si chiama “Il tuo telefono”.

Il software in questione, il cui nome è stato cambiato più volte negli ultimi anni, funziona da tempo con vari dispositivi Android grazie all’app “companion” denominata Collegamento a Windows, preinstallata in determinati dispositivi Samsung, HONOR e Surface Duo che eseguono Android 9.0 o versione successiva.

La nuova app per Windows offre la possibilità di sincronizzare chiamate, messaggi e contatti da iPhone ai PC con Windows 11, con elementi che appaiono sul Desktop del PC alla stregua di tradizionali notifiche.

Vi sono ad ogni modo dei limiti: non è possibile rispondere a gruppi di persone (solo a una persona) e anche l’invio di elementi multimediali non è per ora supportato. È ad ogni modo un passo interessante che consente agli utenti iPhone che usano PC con Windows di sfruttare alcune funzionalità dalla Scrivania del sistema operativo Microsoft.

Su Windows si riceve una notifica quando qualcuno manda un messaggio su iPhone ed è posibile potrete rispondere via voce o testo direttamente dal computer, anche col telefono chiuso in borsa. Tutte le immagini sincronizzare su iCloud sono – tra l’altro accessibili dall’app Foto in Windows 11.

Per verificare se la funzione in questione è abilitata sul vostro PC, basta avviare l’app Collegamento al telefono dal menu Start di Windows (è sufficiente premere il simbolo di Windows sulla tastiera e iniziare a digitare il nome dell’app per vederla comparire). Se è possibile abbinare un telefono iOS o Android, questao appre nellla schermata di avvio dell’app.

L’app Collegamento al telefono per iOS richiede un iPhone con iOS 14 o seguenti, e una connessione Bluetooth attiva. Non funziona con iPad.