La mini stampante Xiaomi da portare in giro in offerta a meno di 70€

Un regalo, oltre che utile, certamente originale. Parliamo della mini stampante Xiaomi, che permetterà di stampare le vostre foto in totale mobilità. Non solo, può trasformare le foto in video. Ecco di che si tratta. Al momento la portate a casa in sconto a meno di 60 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

La prima funzione di questa mini stampante, come facile immaginare, è quella di stampare le vostre foto in formato molto piccolo, in formato 2×3. Si tratta di una minuscola stampante portatile, che utilizza fogli con inchiostro già incluso. In confezione, peraltro, sono presenti già 5 fogli, ma sarà possibile acquistare pacchi da 20 fogli a 11 euro sempre dalla stessa pagina.

La stampante, però, propone anche una funzione AR. In realtà, trasforma le foto in video. Dall’app di supporto da collegare alla stampante, infatti, sarà possibile selezionare un video presente nel rullino ed estrarne un frame per stamparlo come foto. Successivamente, inquadrando questa foto da un qualsiasi smartphone con l’app Xiaomi installata, si potrà vedere il video dal quale è stata estratta. Un’idea certamente curiosa.

La stampante si collega all’APP dedicata Xiaomi Home, e si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.0, così da poter stampare da una distanza fino a 10 metri, senza necessità di Wi-Fi. Inoltre, la stampante offre il supporto multiutente, così da poter essere utilizzata da più persone e da più device contemporaneamente, con funzione di stampa in sequenza.

La tecnologia ZINK (Zero-Ink), ossia senza inchiostro, imprime le immagini attraverso uno scambio termico su più strati, offrendo in pochissimo tempo una stampa rapida con una risoluzione di 313 x 400 dpi. La stampante integra una batteria ai polimeri di litio da 500mAh, che garantisce una durata del dispositivo fino a 20 ore. Naturalmente, è compatibile con Android e iOS.

E’ possibile acquistarla a partire da 69 euro direttamente a questo indirizzo.