Le vendite di prodotti AR e VR in USA sono più che raddoppiate

Dopo anni di modesta domanda, la realtà virtuale e quella aumentata sembrano pronte a decollare. Secondo la NPD Group, tra le prime società di ricerche di mercato più grandi al mondo, durante le festività natalizie del 2021 (più precisamente tra la settimana del Giorno del Ringraziamento e quella di Natale) le vendite dei dispositivi AR e VR negli Stati Uniti sono più che raddoppiate, con un aumento del 180% rispetto all’anno precedente. Ma anche durante il resto dell’anno la crescita non è da sottovalutare, visto che la media si attesta intorno al +163%, producendo un aumento dei ricavi pari al 153% durante le feste e del 137% nel resto dell’anno.

Secondo il direttore esecutivo di NPD, Ben Arnold, questo settore in rapida crescita ha probabilmente “beneficiato” della carenza di console: chi non poteva regalare una PlayStation 5 o una Xbox Series X, presumibilmente ha visto in Oculus Quest 2 una valida alternativa.

Ma anche il fatto che questi dispositivi offrano un tipo di intrattenimento tutto nuovo potrebbe aver influito nella scalata, tanto più che l’umanità si trova al secondo anno dall’inizio di una pandemia che ha cambiato radicalmente la vita delle persone: proprio queste ultime, costrette a trascorrere molto più tempo in casa, potrebbero aver visto nei mondi virtuali un incoraggiamento alla fuga mentale, oltre ad un modo alternativo per tenersi in forma o semplicemente svagarsi evitando così luoghi come palestre e locali notturni che, proprio per le loro caratteristiche, vengono oggi considerati ancora piuttosto rischiosi.

Questo comunque non significa che il mondo è pronto per abbracciare il metaverso, ma fa semplicemente apparire un po’ più luminoso il futuro per quei dispositivi che permettono di immergervisi. La società prevede un altro32% di aumento delle entrate entro la prima metà del 2022, grazie anche all’arrivo di nuovi dispositivi come il Project Cambria di Meta che potrebbe alimentare ulteriormente la domanda. Insomma: non ci sarà da sorprendersi se per le prossime vacanze di Natale questo genere di visori sarà tra i regali più gettonati.