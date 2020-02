La nuova Hyundai i20 con supporto CarPlay in modalità wireless

Hyundai ha rivelato la prima immagine degli interni di nuova i20, in vista dell’anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2020, evento che però non si svolgerà più a causa del coronavirus.

Il produttore riferisce che all’interno di un abitacolo, tratto saliente del design è rappresentato dal pattern a linee orizzontali che caratterizza il cruscotto rialzato e sporgente che ospita le prese d’aria. Le porte, con “tratti ispirati alle forme della natura”, abbracciano il cruscotto in modo elegante. L’illuminazione notturna risalta i toni dei colori abbinati all’interno.

La nuova i20 presenta due schermi digitali per le funzioni di connettività. Dietro al volante è presente un cluster digitale da 10,25 pollici con un colore definito che cambia in base alla modalità di guida selezionata: blu per Normale, verde per Eco, e arancione per Sport. A destra del volante, posizionato in alto e centralmente, è presente uno schermo AVN (audio/video/navigation) touchscreen da 10,25 pollici

Nello schermo è integrata una gamma di funzioni di connettività offerte per la prima volta su i20, incluso il sistema di telematica Bluelink. Tra queste i servizi Hyundai LIVE, che riportano dati su traffico e meteo in tempo reale, informazioni sulle stazioni di rifornimento nelle vicinanze (inclusi prezzi di carburante e disponibilità dei parcheggi), oltre al riconoscimento vocale online. Ulteriori servizi Bluelink includono la funzione Find my car, servizi di blocco da remoto, la navigazione verso punti di interesse locali, notifiche in caso di allarme del veicolo, e diagnostica sulla manutenzione.

Nuova i20 è compatibile con Android Auto e Apple Car Play, offerti in modalità wireless in combinazione con il Display Audio da 8″. È inoltre disponibile anche un pad di ricarica wireless nella consolle centrale. Di particolare interesse anche l’audio premium Bose; il produttore promette “un’esperienza di altissima qualità” grazie agli otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, posizionati in modo strategico.

