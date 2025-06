La PowerBank magnetica, con le celle di Tesla costa solo 29,99 €

Con uno spessore di appena 7,6 mm e un peso di 107 grammi, il Baseus Picogo AM41 è uno dei powerbank più compatti sul mercato e ora anche tra i più economici nella sua classe: solo 29,99€ su Amazon grazie ad un coupon che si clicca in pagina

Più sottile del recente iPhone 16, Baseus Picogo AM41 si avvicina alle dimensioni di una carta di credito e si integra perfettamente con lo smartphone senza creare ingombro. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per riunioni, viaggi o giornate di lavoro intense in mobilità, dove è importante mantenere il telefono carico senza appesantirsi.

Nonostante le dimensioni ridotte, integra celle da 5000mAh che consenteno la ricarica wireless fino a 7,5W o una ricarica cablata rapida da 20W tramite USB-C, in grado di portare l’iPhone al 55% in soli 30 minuti. Un vantaggio per chi si sposta frequentemente e ha bisogno di una ricarica veloce in situazioni impreviste.

La compatibilità con MagSafe e la forza magnetica da 10N permettono Baseus Picogo AM41 di agganciarsi in modo sicuro al retro dell’iPhone, eliminando del tutto i cavi. La presenza di protezioni a 9 strati, un chip NTC per il controllo termico e la stesse celle di batteria impiegate da Tesla assicurano prestazioni elevate con elevati standard di sicurezza.

Infine, il piccolo display LED mostra il livello residuo in tempo reale, mentre la combinazione di materiali tra silicone e lega di alluminio garantisce resistenza a graffi e impronte, offrendo una presa stabile anche durante l’uso quotidiano.

Quesra PowerBank magnetica costerebbe 49,99 euro, ma c’è uno sconto del 40% che potete cliccare in pagina. Alla fine costa 29,99€

