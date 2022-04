La prima stampante 3D di Anker punta sulla velocità

Anker, azienda nota nel reparto accessori per smartphone e tablet, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel settore della stampa 3D. L’azienda ha appena annunciato AnkerMake, il suo nuovo marchio di stampa 3D, con il primo modello della gamma che prenderà il nome di AnkerMake M5. Il produttore afferma che la M5 risolve i problemi più critici che hanno impedito alle stampanti 3D di diventare ad oggi mainstream, tra i quali la lentezza di stampa.

AnkerMake M5 ha una velocità di stampa di base di 250 mm/s, utile per progetti più dettagliati, che richiedono una finitura liscia. Tuttavia, la stampante ha anche una modalità più veloce che consente la possibilità di stampare fino a 2.500 mm/s2. Il risultato finale sarà certamente più approssimativo e meno dettagliato, ma è la modalità ideale per prototipi e probabilmente oggetti casuali. Nel complesso, Anker afferma che M5 permette di ridurre i tempi di stampa medi fino al 70% rispetto agli attuali concorrenti sul mercato.

Oltre ad essere veloce, la M5 è stata progettata per essere facile da configurare: apparentemente ci vorranno solo 15 minuti per prepararla e iniziare a stampare. Per affrontare un altro punto dolente – la necessità di una supervisione costante – Anker ha dato alla M5 la possibilità di monitorare i lavori di stampa con una telecamera integrata basata sull’intelligenza artificiale. Se rileva problemi, ad esempio nel tappo dell’ugello, può inviare una notifica allo smartphone. E’ possibile anche visualizzare i feed in tempo reale dei propri lavori di stampa tramite l’app mobile, anche da remoto.

Resta da vedere se l’M5 possa mantenere tutte queste promesse. Al momento, si tratta di un progetto Kickstarter, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima che Anker inizi a spedire il prodotto agli utenti finali, anche se la stima sulla pagina del progetto è per novembre 2022.

Chiunque voglia sostenere il progetto potrà farlo direttamente a questo indirizzo, con un prezzo super early bird di 429 dollari, circa 380 euro. Terminata la campagna, il prezzo di listino diventerà di 499 dollari, circa 451 euro.