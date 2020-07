La riduzione del rumore delle cuffie applicata alle finestre per sonni più tranquilli

L’esposizione prolungata al rumore può provocare non solo danni all’udito ma anche danni extrauditivi, come ad esempio: disturbi del sonno, sbalzi d’umore e comportamenti aggressivi. Ricercatori di Singapore hanno sviluppato un apparato che può essere installato nei serramenti delle finestre e permettere di ridurre di 10 decibel i rumori che arrivano dall’esterno. Il sistema è stato creato da un team di scienziati – tra i quali figurano Masaharu Nishimura e Bhan Lam della Nanyang Technological University – che hanno in pratica ideato un sistema di controllo attivo in grado di attenuare i rumori e allo stesso tempo permettere la naturale ventilazione nelle stanze.

Del progetto riferisce Scientific Reports spiegando che il prototipo non è ancora un dispositivo pratico in condizioni reali ma consente già ora di rendersi conto cosa aspettarsi dallo sviluppo di tecnologie che potranno essere utili per attutire i rumori della strada, problema che conosce bene chi vive in città o vice ad un passante ferroviario o a qualsiasi altra fonte di rumore.

Seguendo gli stessi princìpi delle tecnologie delle cuffie con l’ANC (anti noise cancelling), sempre più diffuse per la loro capacità di annullare buona parte dei rumori di fondo, il team che ha sviluppato il dispositivo che consente di attutire i rumori dall’esterno, ha ideato un sistema che sfrutta 24 piccoli speaker installati nella finestra. Gli altoparlanti emettono onde sonore corrispondenti al baccano in arrivo dall’esterno, neutralizzandolo o, quanto meno, attutendo diverse tipologie di rumori.

Il sistema tiene conto della frequenza delle onde sonore, con un gamma ottimale tra 300 e 1,000 hertz. Un controller computerizzato consente di individuare grazie ad un microfono le onde sonore moleste che arrivano dall’esterno, attivando di conseguenza frequenze d’onda che consentono di neutralizzare i suoni, trasmettendole agli altoparlanti che si trovano sui serramenti della finestra.

Gli speaker emettono specifiche “contro-onde”, annullando i rumori molesti e ottenendo la silenziosità da molti agognata. Il sistema ha vari limiti, non è in grado di riconoscere rumori sporadici ma potrebbe essere interessante per chi vive in zone rumorose ed è alla ricerca di tranquillità dopo una giornata di lavoro.