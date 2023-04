La tecnologia ProMotion entro due anni anche sugli iPhone non Pro

Entro due anni Apple offrirà la tecnologia ProMotion su tutta la lineup di iPhone e non solo sui modelli Pro.

A riferirlo è Ross Young, co-fondatore e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

La tecnologia ProMotion è arrivata con gli iPhone 13 Pro nel 2021, offrendo il refresh rate adattivo fino a 120Hz, uno scorrimento più fluido, maggiore reattività e frame rate veloci quando l’utente ne ha bisogno e preservare l’autonomia della batteria quando non serve.

La tecnologia in questione rimane al momento esclusiva dei modelli Pro. In un tweet, Young ha indicato una roadmap evidenziando varie tecnologie di display che dovremmo vedere sui futuri iPhone. Tra le informazioni riferite dall’analista specializzato in schermi, l’indicazione che i display LTPO (low temperature poly-silicon and oxide) a basso consumo saranno integrati anche negli iPhone standard a partire dal 2025, offrendo la possibilità di sfruttare il ProMotion anche su questi dispositivi, e regolare automaticamente il refresh rate fino a 120Hz migliorando ulteriormente la gestione energetica.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Su telefoni come iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, la tecnologia LTPO permette di far precipitare il refresh rate da 120Hz ad appena 1Hz, utile per la funzionalità always-on display (lo schermo sempre attivo) continuando a mostrare informazioni utili come l’ora, i widget e lo sfondo. La luminosità dello schermo si attenua quando si blocca il dispositivo o lo si lascia inattivo permettendo di utilizzare allo stesso tempo diversi coprocessori del chip A16 Bionic per aggiornarsi utilizzando una quantità minima di energia.

Stando alla roadmap di Young gli iPhone 17 e iPhone 17 Plus offriranno il ProMotion e anche lo schermo sempre attivo. Indiscrezioni circolate nei mesi passate riferiscono che Apple potrebbe integrare nei modelli non-Pro anche la Dynamic Island su tutti e quattro i modelli della lineup a partire da iPhone 15.

In un diverso post, Young riferisce ancora che Apple avrebbe intenzione di sfruttare in futuro schermi con tecnologia e videocamera FaceID sotto lo schermo, qualcosa che però non dovremmo vedere a breve ma entro qualche anno.