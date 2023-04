Il monopattino elettrico Hopthink HT-T4 Max è in sconto

Siete alla ricerca di un monopattino elettrico agile e versatile da usare nelle pedonali della città o per elettrificare i piccoli spostamenti quotidiani con un veicolo compatto e facile da trasportare? Allora sappiate che al momento potete comprare in offerta Hopthink HT-T4 Max, un modello altamente performante che potete portare a casa per meno di 400 €.

Questo monopattino usa innanzitutto un potente motore da 350 Watt che gli consente di viaggiare a un massimo di 25 chilometri orari trasportando anche un adulto con zaino in spalla e per un peso massimo complessivo di 120 chilogrammi, ed è abbastanza potente da poter superare perfino salite con una pendenza massima di 25°.

Si può ripiegare il manubrio in modo da infilarlo facilmente in un portabagagli (da chiuso occupa un volume di circa 120 x 15 x 5,5 centimetri) o per sollevarlo più facilmente – pesa 17,5 chili in quanto il telaio è realizzato in lega di alluminio – in modo da superare scalinate o nel sali-scendi dall’autobus o dalla metro.

La batteria promette dai 45 ai 60 chilometri di autonomia con una sola carica (che si porta a termine in 6-9 ore) e c’è l’app per smartphone che, tra le altre cose, permette di bloccarlo in modo da prevenirne il furto.

Infine, la pedana è larga 17 centimetri e presenta una copertura in silicone antiscivolo, mentre le ruote sono da 10 pollici e montano un freno a tamburo all’anteriore e uno elettrico al posteriore, in modo da assicurare una frenata potente e precisa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 708,39 € risparmiate il 44% pagandolo 395,59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.