La telecamera per WC Kohler è la dashcam per la salute intestinale

Di Daniele Piccinelli
Kohler Dekoda

Se vi hanno colpito le storie dei video privati e di sorveglianza pubblicati online, installare la telecamera per WC Dekoda di Kohler potrebbe non sembrare una buona idea, ma il costruttore californiano ha un’ottima ragione per proporla al grande pubblico: analizza tutto ciò che transita nel water per monitorare la salute dell’intestino dell’utente grazie a sensori e algoritmi AI di apprendimento automatico.

Dekoda non vede dove non batte il sole

Con un prodotto di questo tipo il rischio di battute e sarcasmo è potente, così come i timori circa la privacy, ma Kohler lo sa bene e rassicura: nel comunicato parla genericamente di sensori, evitando accuratamente il termine telecamera. Ma sopratutto il costruttore precisa che i sensori puntano rigorosamente verso il basso per vedere e analizzare solo ciò che transita nel water, quindi il lato B rimane privato.

Kohler Dekoda

Grazie alla spettroscopia Dekoda legge negli scarti liquidi e solidi, analizzando i dati raccolti tramite algoritmi di apprendimento automatico. In questo modo valuta non solo la salute dell’intestino, ma anche lo stato di idratazione dell’utente, oltre a rilevare l’eventuale presenza di sangue.

Il sistema non è in grado di fornire dettagli sull’origine del sangue, ma permette di rilevare un sintomo potenzialmente grave, molto spesso trascurato, da sottoporre a un medico per controllo e diagnosi.

Kohler Dekoda

Il bagno come centro di salute e benessere

Non serve il comunicato Kohler per sapere che il bagno è un centro di salute e benessere. Per renderlo ancora più tale, Dekoda si installa a cavallo del water, in modo simile ad alcuni detergenti per WC, con un sistema di regolazione per adattarsi a spessori diversi.

I sensori sono nella parte interna e guardano in basso, mentre nella parte esterna c’è una batteria che si può sganciare per la ricarica tramite USB. L’unica avvertenza è che i sensori potrebbero non funzionare con WC dai colori scuri.

Kohler Dekoda

Nella dotazione è incluso una telecomando Bluetooth, da applicare alla parete, dotato di sensore di impronte digitali per distinguere tra utente, familiari e risparmiare il monitoraggio degli ospiti.

I dati sono protetti sia tramite impronta digitale che con crittografia end-to-end. Per il momento l’app di monitoraggio e raccolta dati Kohler Health è disponibile solo per iPhone ma è in arrivo anche la versione per Android.

Il prezzo della salute

Prevenzione e cure mediche non costano poco e questo vale anche per la telecamera WC Dekoda: per il momento è proposta solo negli USA al prezzo di 599 dollari, circa 515 euro.

A questo però bisogna aggiungere un abbonamento per l’analisi dei dati e il monitoraggio che costa 6,99 dollari (circa 6€) al mese, oppure 70 dollari (60€) all’anno per un singolo utente. Se invece lo vuole usare tutta la famiglia i prezzi salgono a 12,99 dollari (11€) al mese, oppure 130 dollari (112€) all’anno per una massimo di cinque persone.

