Carte di credito, rivoluzione in arrivo: Visa e Mastercard, potrai pagare solo così

Cambiamenti in arrivo per i metodi di pagamento con carte di credito, adesso si potrà procedere in modo differente

L’annuncio è stato fatto qualche mese fa e da questo momento in poi ci sarà un vero cambiamento rispetto all’utilizzo delle carte di credito per i pagamenti online. A stabilirlo sono stati i circuiti Visa e Mastercard che hanno apportato una grande modifica proprio per rendere più sicure le transizioni.

Una novità che è molto importante ed è bene conoscere così da poter sfruttare i vantaggi di un sistema che è senza ombra di dubbio innovativo. Da questo momento in poi, dunque, i pagamenti online avverranno in un altro modo.

Pagamenti online con carte di credito Visa e Mastercard, cosa cambia

Visa e Mastercard hanno dato il via a un nuovo sistema di pagamento online, il Click to Pay, un servizio che serve a rendere i pagamenti online più sicuri, ma anche più veloci, che consentirà di memorizzare le carte con cui si paga anche di altri circuiti, così da non doverli inserire a ogni singolo pagamento.

In pratica Click to Pay altro non è che un modo per creare una sorta di portafoglio digitale, così da avere tutte le carte memorizzate per averle pronte a ogni occorrenza. E’ un modo per rendere più veloci le transazioni, ma anche più sicure in un momento in cui le frodi online stanno crescendo a dismisura. Si tratterebbe anche di un sistema che sarebbe vantaggioso per i venditori online, perché in questo modo il tasso di abbandono di un carrello in rede calerebbe. Questo perché non dovendo inserire manualmente i dati della carta per ogni acquisto, il passaggio sarà più semplice e rapido.

Questo sistema, inoltre, garantirebbe una maggiore sicurezza per i consumatori che non dovranno tirare fuori dal portafoglio le carte in luoghi che magari non sono sicuri. Da un punto di vista strettamente tecnico, invece, l’utilizzo del token – che sostituirà il numero di carta di credito – è l’aspetto che conferirà maggiore sicurezza a ogni transazione online. Click to Pay è uno strumento di pagamento che andrà selezionato tra le scelte che un sito online propone. Bisognerà abilitare la propria carta a questa funzionalità e iniziare a usufruire del servizio. E’ possibile che sia necessario inserire di tanto in tanto un codice di verifica, per gli utenti registrati invece non c’è nemmeno questo passaggio. Potrà, infine, capitare che bisogna eseguire delle procedure di sicurezza qualora i vari sistemi rintraccino anomalie, ma anche in questo caso parliamo di una maggiore tutela del consumatore.