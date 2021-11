La torcia magnetica di Xiaomi che sembra la custodia degli AirPods

Una piccola torcia in casa fa sempre comodo: se ne volete comprare una altamente versatile e comoda da maneggiare non fatevi sfuggire l’offerta attiva sulla soluzione di Xiaomi attualmente proposta a 12,43 euro.

Si tratta di una torcia molto utile non solo in quelle situazioni di emergenza in cui si rimane senza luce, ma anche per poter leggere al buio senza disturbare gli altri che dormono nella stessa stanza, oppure per illuminare le scale al risveglio e altre circostanze di questo genere.

La forma è del tutto particolare perché assomiglia terribilmente alla custodia degli AirPods di Apple: misura intorno agli 8 x 8 x 4,5 centimetri ed è tutta bianca, con bordi ed angoli fortemente smussati, ed è facile da impugnare o trasportare da un posto all’altro, grazie anche ai due forellini localizzati in un angolo che permettono di fissarci il laccio da polso incluso in dotazione.

Pesa poco più di 100 grammi e ciò fa sì che possa restare ancor meglio sospesa grazie all’ausilio della base magnetica che troviamo in confezione, che può essere fissata su qualsiasi parete e superficie in modo da poterla sostenere senza mani. La forma è concava in modo da poter permettere di inclinare leggermente la luce in modo da poter direzionare il fascio luminoso verso la zona interessata.

La luce viene emessa attraverso una finestrella con copertura antiabbaglio, in modo da non disturbare la vista, e può essere regolata su tre diverse intensità luminose che si riflettono anche sull’autonomia della batteria incorporata (e ricaricabile, con qualsiasi caricatore da 5V 1A) da 1.800 mAh: si passa dalle 60 ore a luminosità minima alle 15 ore a media intensità, fino alle 8 ore di autonomia quando si utilizza a piena potenza.

Questa lampada consuma 2.5 Watt e la luce emessa ha una temperatura colore di 4000 K, quindi sufficientemente calda per poter essere usata anche come lampada per la lettura serale a letto, in modo da non disturbare chi sta dormendo nella stessa stanza. L’accensione e lo spegnimento, così come il livello di illuminazione, si regola attraverso la pressione di un pulsante meccanico posto lateralmente.

Chi è interessato all’acquisto come dicevamo al momento la trova in offerta online: invece di 16,58 euro si può comprare per 12,43 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.