La tua Smart TV ti osserva di nascosto: ecco le funzioni da disattivare subito per proteggere la tua privacy

Non tutti ci pensano eppure potrebbe esserci questo rischio, per riuscire a difendersi bisogna andare in “impostazioni”

La Smart TV è un dispositivo che ormai abbiamo tutti nelle case, è praticamente impossibile immaginare una vita senza questo tipo di televisore. Eppure non tutti sanno che questo strumento potrebbe spiarci, una cosa che andrebbe sicuramente tenuta in considerazione.

Per fortuna, però, ci sono alcune funzioni che si possono disattivare nella sezione “impostazioni” per evitare che questo accada e guardare la televisione comodamente dal proprio divano senza temere che qualcuno ci stia spiando.

Come evitare che la Smart TV ti spii, le funzioni da disattivare

Le Smart TV sono sempre più utilizzate, a tal punto che in una casa ce ne possono essere anche più di una. Non tutti sanno, però, che i produttori dei televisori raccolgano i dati legati al nostro utilizzo del dispositivo, li elaborano e li vendono “al migliore offerente”, ovvero agli acquirenti che investono poi in pubblicità ed altro.

Al pari di qualsiasi altro dispositivo si connetta ad Internet, come uno smartphone o un computer, anche questo genere di televisore registra i nostri dati, come le attività che svolgiamo, cosa preferiamo vedere, quindi i nostri gusti e molto altro ancora. Sono dati che rappresentano una vera e propria “miniera d’oro” per i produttori di televisori ma anche per aziende terze che devono poi investire in pubblicità.

Se la cosa, però, non piace, c’è un sistema per evitare che la Smart TV raccolga tutti questi dati. Una delle ipotesi sostenute da molti per “arginare il problema”, è usare il televisore senza sistema operativo, ipotesi che però è difficile da realizzare, perché i modelli che non lo hanno incorporato, hanno una qualità decisamente più bassa. La cosa più sensata da fare è disattivare la connessione a internet, in questo modo sicuramente non verrà raccolto alcun dato, ma al contempo senza una connessione non si potrà accedere alle principali piattaforme streaming su cui ci sono i vari contenuti da visionare.

Una possibilità è connettersi a internet solo quando se ne ha davvero bisogno, ma anche in questo caso la protezione non sarebbe totale, poiché la raccolta dati inizierebbe non appena il televisore si connette al Wi-Fi. Il suggerimento degli esperti per evitare di essere spiati è scegliere un dispositivo Apple Tv che garantisce una privacy rigorosa o anche un ricevitore Android, che sicuramente raccoglie meno dati di un qualunque altro produttore televisivo.