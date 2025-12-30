iOS 26 ha cambiato iPhone: le 10 novità più importanti del 2025 Apple

iOS 26 ha cambia davvero il modo di usare l’iPhone nel 2025?

Con il nuovo design Liquid Glass, l’arrivo dell’intelligenza artificiale Apple, la traduzione dal vivo nelle app di comunicazione e una lunga serie di funzioni pratiche introdotte anche con iOS 26.1 e iOS 26.2, l’aggiornamento del 2025 segna uno dei passaggi più importanti degli ultimi anni.

Non si tratta solo di novità “da keynote”: molte di queste funzioni incidono sull’uso quotidiano, dalla gestione delle chat alla musica offline, dalla sicurezza alle piccole comodità che semplificano la giornata.

Qui trovate le 10 novità più importanti di iOS 26 con i link ai nostri tutorial per provarle subito e sfruttarle al massimo se aoncora la non lo avete fatto.

1) Liquid Glass: il nuovo look “vetro liquido” che rivoluziona iPhone

iOS 26 inaugura Liquid Glass, il linguaggio visivo che rende icone, pannelli e controlli più “traslucidi” e reattivi alla luce, con un impatto che si vede subito su Home, notifiche e app di sistema. Apple lo presenta come un’evoluzione pensata per essere più espressiva ma comunque familiare, mentre molti lo leggono come il più grande refresh grafico degli ultimi anni, con effetti e gerarchie più nette. Il punto chiave è che il cambiamento non è solo estetico: ridisegna spazi, leggibilità e priorità degli elementi a schermo.

2) Apple Intelligence in iOS 26/26.1: più integrata, con più lingue, più utile

In iOS 26 Apple spinge Apple Intelligence come “strato” trasversale del sistema, con l’obiettivo di rendere più intelligenti app e funzioni quotidiane, mantenendo l’enfasi su privacy e integrazione a livello OS. Nella seconda metà del 2025 arrivano ampliamenti concreti: iOS 26.1 estende il supporto linguistico e rende più accessibili alcuni tasselli dell’esperienza AI anche fuori dai mercati iniziali. La direzione è chiara: meno caratteristiche isolate e più capacità diffuse (testo, contesto, suggerimenti), con una uscita progressiva che nel 2025 accelera soprattutto grazie agli aggiornamenti 26.1 e 26.2.

3) Traduzione dal vivo: Messaggi, Telefono, FaceTime e AirPods finalmente smart

La traduzione in tempo reale diventa una delle funzioni simbolo di iOS 26: non è più solo “un’app”, ma un’abilità che attraversa comunicazione e chiamate. Le note ufficiali e le analisi internazionali descrivono scenari pratici: in Messaggi traduce testo in arrivo e risposte, in FaceTime compaiono sottotitoli tradotti, in Telefono si aggiunge trascrizione e resa vocale. Con gli AirPods l’idea diventa ancora più naturale: ascoltare la traduzione mentre qualcuno parla. iOS 26.2 completa il quadro con una disponibilità più ampia in aree prima escluse come il nostro paese.

4) Messaggi si aggiorna: sfondi, sondaggi e creatività (anche con AI)

Nel 2025 Messaggi cambia passo: iOS 26 porta strumenti più moderni per gestire e “animare” le chat, puntando su personalizzazione e interazione rapida. Tra le novità più chiacchierate dagli osservatori ci sono sfondi e filtri per conversazioni, funzioni creative e soprattutto i sondaggi dentro i thread, letti come una risposta diretta a dinamiche già popolari su app concorrenti. L’elemento distintivo, secondo l’impostazione Apple, è il supporto dell’intelligenza artificiale per rendere questi strumenti più immediati (e meno macchinosi) nell’uso reale.

5) App Foto ridisegnata: ritorno a Libreria + Collezioni e comandi più chiari

iOS 26 rimette mano a Foto con una navigazione più razionale: separazione tra Libreria e Collezioni, ricerca più accessibile e comandi riposizionati per ridurre tap “inutili”. È una novità concreta perché riguarda un’app usata ogni giorno e, secondo molti siti, punta a correggere frizioni accumulate nel tempo. Macitynet ha una guida dedicata che spiega come cambia l’interfaccia e perché è più facile trovare scatti e funzioni.

6) La rivoluzione di Carplay: comodo, informato e adattabile

Con iOS 26 Apple aggiorna in modo significativo CarPlay, puntando su un’interfaccia più leggibile e intelligente, pensata per ridurre le distrazioni alla guida. Le novità includono una gestione più evoluta delle notifiche, nuovi layout adattivi e una migliore integrazione con chiamate, messaggi e navigazione, così da mostrare solo ciò che serve davvero in auto. Secondo la stampa internazionale, è uno dei passi più concreti verso un CarPlay “proattivo”, capace di anticipare bisogni e contesto. In un articolo dedicato vi abbiamo spiegato cosa è cambiato davvero e quali auto supportano le nuove funzioni introdotte con iOS 26.

7) Promemoria diventano sveglie: allarmi veri con l’opzione Urgente

Sempre con iOS 26.2, Promemoria fa un salto di categoria: si possono impostare avvisi che suonano come un vero allarme, non come una notifica “soft” che rischia di perdersi. Il trucco è l’opzione “Urgente”, che trasforma un promemoria in qualcosa di molto più affidabile quando serve farsi richiamare l’attenzione (farmaci, scadenze, task critici). È il classico miglioramento che non si nota in keynote, ma che cambia le abitudini: meno app di terze parti e più funzioni “serie” dentro gli strumenti Apple preinstallati.

8) Liquid Glass sotto controllo: toggle e cursori per leggibilità e comfort

Dopo l’impatto iniziale, Apple affina Liquid Glass: iOS 26.1 introduce opzioni per regolare l’effetto (rendendolo meno invasivo), e iOS 26.2 aggiunge un cursore dedicato alla schermata di blocco per decidere quanto “vetro” applicare all’orologio. È una risposta diretta alle critiche sulla trasparenza e sulla leggibilità in alcune condizioni di luce: chi vuole il look completo lo mantiene, chi preferisce un’interfaccia più pulita la ottiene senza rinunciare alle novità di sistema. È una piccola-grande svolta perché rende il nuovo design adattabile ai gusti e all’accessibilità.

9) Safari in iOS 26: tre layout e un’interfaccia più comoda da usare ogni giorno

Safari in iOS 26 non si limita a un restyling: introduce scelte di layout e una barra che si adatta meglio alla lettura, per lasciare più spazio ai contenuti e ridurre la sensazione di “ingombro” dell’interfaccia. La promessa è semplice: chi naviga molto può decidere come devono stare controlli e barra indirizzi, ottenendo un’esperienza più coerente con le proprie abitudini (lettura, ricerca, consultazione rapida). Anche Apple, nei materiali ufficiali, sottolinea la direzione: più opzioni e meno compromessi tra ergonomia e superficie utile.

10) Sicurezza iOS 26.2: patch critiche e perché conviene aggiornare subito

Tra le ragioni più concrete per aggiornare, iOS 26.2 porta una correzione ampia di vulnerabilità: Macitynet evidenzia più di 20 fix, mentre la stampa internazionale insiste sull’urgenza quando le falle riguardano componenti come WebKit (il motore di Safari) e possibili attacchi “mirati”. Anche senza entrare nel tecnico, il messaggio è chiaro: oltre alle funzioni nuove, iOS 26.2 è un update che alza le difese dell’iPhone e riduce i rischi legati a navigazione e contenuti malevoli. Nel 2025, è una delle “novità” più importanti, perché invisibile ma decisiva.

