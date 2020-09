L’altoparlante Xiaomi che sembra un Sonos One a 61 euro con codice sconto

Sembra un altoparlante Sonos One, invece, appartiene al brand Xiaomi. Si tratta di una periferica Bluetooth, davvero elegante e minimale, come da tradizione per il brand, che può ben abbinarsi ad un dispositivo mobile per ascoltare musica di qualità. Al momento si acquista a poco più di 60 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Fatto in ABS, lega di alluminio, e in parte in gomma, si fregia della tecnologia di collegamento bluetooth, cos’ da poter essere utile, non solo per la musica, ma anche per le chiamate in viva voce. Gode anche di microfono integrato, così da favorire una conversazione cristallina, e supporta anche il WiFi per un controllo e un collegamento ancor più smart.

Naturalmente, offre la massima compatibilità, supportando iPhone, iPad, Mac, dispositivi Android, computer portatili, smartphone, e chi più ne ha più ne metta. Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, sono davvero tanti i metodi per poter controllare l’altoparlante.

Impiega protocolli di connessione A2DP,AVRCP,HFP,HSP e supporta numerosi formati audio, tra cui FLAC, MP3, WAV, WMA, oltre naturalmente a consentire la riproduzione dalle piattaforme di streaming audio in esecuzione su smartphone, con una distanza di trasmissione di circa 10 metri. L’audio è di qualità, grazie ai potenti driver da2,5 pollici.

La periferica pesa circa 853 grammi e ha dimensioni contenute in 15,10 x 13,10 x 10,40 cm. All’interno della confezione, oltre all’altoparlante, anche il cavo di alimentazione per il corretto funzionamento.

Solitamente ha un costo di 100 euro, ma grazie al codice sconto QA43EO14DG lo si pagherà appena 61,05 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.