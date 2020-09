Fitbit, l’ultimo sistema operativo non arriverà su modelli precedenti

Se siete tra coloro che speravano che il sistema operativo Fitbit per Sense e Versa 3 arrivasse anche sui modelli precedenti, rimarrete delusi. L’ultimo software per smartwatch rilasciato da Fitbit non sarà disponibile su Versa 2.

Come ha appreso 9to5Google, il sistema operativo Fitbit OS 5.0 installato su Sense e Versa 3 non arriverà su Versa 2 e sugli smartwatch precedenti. È stato sviluppato “esclusivamente” per i nuovi dispositivi indossabili, ha affermato Fitbit, ed è “ottimizzato” per i nuovi display e la tecnologia degli altoparlanti.

Gli sviluppatori, inoltre, non possono distribuire una singola versione di un’app ottimizzata sia per i vecchi che per i nuovi dispositivi, sebbene possano rilasciare versioni differenti che raggiungeranno tutti gli utenti.

Fitbit OS 5.0 include un nuovo metodo di navigazione tra menu e sottomenu e una interfaccia con modifiche che sfruttano gli schermi con risoluzione più elevata, come un nuovo carattere e una grafica migliorata. Può eseguire app meno recenti che usufruiranno di una modalità di compatibilità.

Il limite non è del tutto sorprendente data la portata dell’aggiornamento. Di certo non è una prospettiva entusiasmante per chi possiede uno smartwatch Fitbit precedente. Il software di questi dispositivi più vecchi potrebbe già essere un po’ obsoleto dopo solo un anno: anche se funzionerà come originariamente previsto, non si riceverà un flusso costante di nuove funzionalità come invece accade con i prodotti Apple, Google o Samsung.

