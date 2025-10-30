Lampada magica da scrivere: fate brillare i vostri disegni con solo 1 €

Ecco un modo originale per illuminare con creatività un angolino della casa o della scrivania in ufficio: la lampada da tavolo con pannello trasparente attualmente in promozione vi permette infatti di trasformare note, messaggi e piccoli disegni in immagini luminose quando la lampada viene accesa.

Usa un pannello in acrilico dove appunto scrivere o disegnare e inclusa trovate la penna con cui scriverci sopra. La magia appunto si realizza quando le lampadine LED (100 lumen, consumo stimato 4 Watt) incastonate sulla base si accendono per illuminare di taglio tutta la superficie. La luce è bianca in tonalità calda, contribuendo quindi a creare un’atmosfera accogliente e rilassante.

Trattasi di una lampada particolarmente comoda da utilizzare perché oltre ad alimentarla tramite cavo USB, e quindi collegarla ad un computer, una powerbank o alla presa dietro la TV, potete anche prendere l’energia da due batterie stilo AA da inserire nell’apposito alloggiamento, e a quel punto spostarla dove più vi fa comodo senza l’impedimento dato dal cavo.

A tal proposito facciamo notare che la base misura 9,5 x 4 cm mentre il pannello occupa una superficie pari a 17 x 14 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.