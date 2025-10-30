I software per grafica di Affinity diventano gratuiti e si integrano con Canva

Affinity ha annunciato una completa revisione della sua suite di software per design grafico, editing fotografico e impaginazione.

I software dell’azienda diventano un unico pacchetto completamente gratuito per l’editing di file vettoriali, il ritocco fotografico e il desktop publishing.

Gli utenti possono scaricare Infinity, app che integra tutte le precedenti in un unico strumento. L’azienda sottolinea che il pacchetto è gratuito e “e lo sarà per sempre”.

“La vera libertà creativa. È quello che abbiamo sempre desiderato”, si legge sul sito dello sviluppatore. “Creare senza limiti, concentrarci sulla nostra arte. Creare opere stravaganti, belle e raffinate. Ma questo settore non è ancora giusto come dovrebbe essere. Noi volevamo dare un taglio a tutto questo”.

“Volevamo creare qualcosa di meglio, perché i creativi meritano il meglio. Qualcosa che ti permette di creare senza compromessi. Qualcosa che superi il solito “standard di settore” e metta gli artisti al primo posto. Perché è di loro che si tratta. È per i coraggiosi, per i silenziosi, per quelli ossessionati dai dettagli. È per chi ama il mestiere, creato da chi quel mestiere lo rispetta davvero. È per chi gioca con i gradienti a trama, realizzato da chi ha un tocco di originalità. È per i nottambuli dipendenti dal caffè bloccati sulla modifica dell’ultimo minuto, da persone che condividono questo tormento”.

The all new Affinity is here!

Design, edit photos and layout your work, all in one app — for free 💥

Download Affinity now on macOS or Windows: https://t.co/ezAfO0T3Ih pic.twitter.com/T5I0EjU999 — Affinity (@Affinity) October 30, 2025

Gli sviluppatori spiegano che gli utenti ora possono combinare tra loro strumenti di grafica vettoriale, di editing fotografico e di impaginazione, per creare un’area di lavoro che “si adatta alle loro peculiarità”. È possibile riorganizzare pannelli, scegliere gli strumenti desiderati, rimuovere quelli che in quel momento non servono e salvare configurazioni multiple da usare per tipologie di lavori o progetti vari. Le personalizzazioni possono essere anche scaricate e condivise con altri utenti, funzionalità utile per team di creativi che collaborano su progetti e semplifica il flusso di lavoro.

L’idea di Canva

Affinity riferisce che lo sviluppo della nuova “super-app” è stato guidato dal Comitato Consultivo di Canva, l’azienda che ha acquisito Affinity lo scorso anno. Ovviamente non manca l’integrazione con la piattaforma di progettazione grafica: “Per chi ha un account Canva premium, gli strumenti AI di Canva sono accessibili direttamente da Affinity mediante il nuovo Canva AI Studio, inclusi strumenti conosciuti quali Generative Fill, Expand & Edit e Remove Background, potenti funzionalità che consentono di accelerare lavori ripetitivi offrendo allo stesso tempo ai designer il pieno controllo dei dettagli”.

Canva ha ovviamente trovato un modo soluzione per finanziare il suo lavoro: Affinity è gratuita (e perfettamente utilizzabile) ma alcune funzionalità avanzate sono accessibili solo con un abbonamento Canva Premium (disponibile a partire da 110 € all’anno). Come è facile intuire le funzioni a pagamento sono quelle legate all’IA: il riempimento con l’aiuto dell”IA generativa, la generazione di immagini, la rimozione dello sfondo con un click, la modifica delle immagini per modalità ritratto (sfocatura e illuminazione) o le funzioni di ingrandimento assistito. Funzioni pratiche, già viste in altri software, e che possono giustificare il pagamento di un abbonamento a Canva, che offre anche spazio di archiviazione nel cloud (100 GB) e altri strumenti ancora.

Affinity è disponibile per macOS e Windows. La versione per iPad è prevista entro il prossimo anno. Gli utenti Canva possono attivare Affinity con gli account esistenti; se non avete un account Canva, potete crearne uno gratuito.