Lampade a filamento Hue Philips in arrivo a Settembre: compatibili Bluetooth, Homekit, Alexa e Google

Il Ritorno al filamento o meglio alla versione LED di quell’atmosfera calda che si otteneva con le lampade ad incadescenza con temperatura colore intorno ai 2700 gradi Kelvin è un dato di fatto e questo coinvolge anche il mondo delle lampade smart.

Grazie alla funzione cache di Google un blogger tedesco ha trovato in un sito danese una serie di immagini e informazioni su una nuova serie di lampade Hue che porta il filamento nel sistema basato su Zigbee dell’azienda che ora si chiama Signify.

Dalle foto si desumono non soltanto l’aspetto ma anche le caratteristiche dei nuovi modelli.

I tre modelli saranno dotati di connessione E27 e avranno sia Bluetooth che Zigbee in modo da collegarsi singolarmente ad un telefono anche in “trasferta” oppure ad un sistema domotico consolidato come Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google.

Cambia la durata della lampada rispetto ad Hue standard o altre lampade LED in funzione del filamento usato si passa da 25.000 ore a 15.000 ore e da 25 a 15 anni… non male comunque!

I prezzi sul sito danese erano forniti in corone ma è possibile stimare un costo in euro per i tre modelli. La data di consegna prevista è il 9 Settembre e quindi ci aspettiamo una presentazione ufficiale in occasione di IFA 2019 con rilascio pressoché immediato

Ecco modelli e prezzi:

Philips Hue White Filament Standard: circa 20 Euro

Philips Hue White Filament Edison: circa 25 euro

Philips Hue White Filament Globe: circa 30 euro

Li trovate anche nella galleria qui sopra catturata dal sito tedesco per determinare le forme dei vari modelli.