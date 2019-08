Sonos prepara uno smart speaker portatile anche con Bluetooth

Il sito The Verge ha pubblicato dei dettagli in merito all’arrivo del primo speaker portatile di Sonos, accessorio che dovrebbe arrivare all’inizio settembre (probabilmente in concomitanza dell’IFA di Berlino).

Il nuovo dispositivo portatile di Sonos integrerebbe il tradizionale collegamento WiFi che permette la gestione multi-roomo sia il Bluetooth utile in mobilità. Un pulsante permette di scegliere tra una modalità wireless e l’altra. È supportato l’audio streaming Bluetooth e lo standard Bluetooth Low Energy, elementi che permettono di sempkificare la prima impostazione.

Interessante la base di ricarica per l’uso domestico, ma in caso di necessità il dispositivo può essere ricaricato anche con un tradizionale cavo USB-C.

Le caratteristiche più rilevanti hanno a che fare con le impostazioni relative all’audio. Lo speaker dovrebbe supportare la funzionalità Auto Trueplay che sfrutta un microfono integrato nel dispositivo stesso per misurare in che modo il suono è riflesso dalle pareti, dai mobili e dalle altre superfici di una stanza, ottimizzando il diffusore in modo che il suo suono sia sempre di qualità, indipendentemente da dove è posizionato. Funzionalità di questo tipo non sono una novità (sono offerte da speaker quali HomePod e Google Home Max) ma sono una novità per Sonos e per uno speaker portatile. Su altri speaker dello stesso produttore è possiible eseguire questa operazione mediante un’app da avviare su uno smartphone.

Il dispositivo supporterà anche Amazon Alexa e Google Assistant ma ovviamente solo via WiFi. Non dovrebbe mancare anche il supporto ad AirPlay 2 per lo streaming audio dai dispositivi Apple. Una maniglia integrata dovrebbe infine semplificare il trasporto, comoda ad esempio per portare in spiaggia l’altoparlante.

Questo speaker Bluetooth è una categoria di nuovo tipo per il produttore che sta espandendo la linea di dispositivi offerti collaborando con nuovi fornitori e terze parti. Recentemente Sonos ha annunciato la disponibilità di SYMFONISK, una serie di smart speaker per la casa, parte integrante della linea IKEA Home Smart, collaborazione che combina competenza si Sonos nel campo del suono e della tecnologia con il know-how di IKEA in fatto di arredamento e design.