Lampadine Smart a scelta in sconto a meno di 1 €

Se volete rendere l’illuminazione domestica un po’ più Smart allora date un’occhiata alle lampadine LED attualmente in promozione: sono disponibili in diverse configurazioni le comprate spendendo meno di 1 € l’una.

Sono vendute anche in confezioni multiple da 2, 4, 8 o 10 pezzi e oltre alle più tradizionali con attacco E27 o E14 ci sono anche alcuni modelli in B22 e GU10, così da poterle usare con la maggior parte dei portalampada in commercio. Anche le dimensioni variano a seconda del modello: ci sono da 6 x 5 cm oppure da 9 x 4,5 cm mentre le più grandi arrivano a circa 12 x 6 cm, perciò si adattano a diversi tipi di lampadari o faretti.

Queste lampadine sono disponibili con potenze di 6 W o 10 W, offrendo consumi ridotti a fronte di una resa luminosa più che soddisfacente per l’uso quotidiano. E il controllo dell’illuminazione avviene tramite il telecomando a infrarossi incluso nella confezione, con il quale è possibile modificare colore, intensità o effetto.

Da qui infatti potete scegliere tra 16 colori diversi e attivare 4 effetti di luce per creare atmosfere rilassanti, vivaci o scenografiche. Per chi preferisce un’illuminazione più tradizionale, è comunque possibile impostare una luce bianca in diverse tonalità, dal caldo 3000K, ideale per zone relax, al neutro 4000K fino al freddo 6000K, più adatto ad aree di lavoro o studio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

