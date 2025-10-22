Facebook Twitter Youtube

ChatGPT Atlas, il browser diventa il tuo assistente e agente

Con Atlas il fenomeno dell’Intelligenza Artificiale ChatGPT diventa parte integrante del browser che, da strumento di accesso a Internet, si trasforma in un assistente totale e anche agente in grado di effettuare operazioni al posto dell’utente.

Come Google Chrome e Microsoft Edge è basato sul motore Chromium e, come tutti i browser più gettonati, è compatibile con gli standard web più diffusi. Anche l’aspetto è volutamente semplice, con interfaccia lineare, schede di navigazione e un solo campo di inserimento per digitare un indirizzo alla vecchia maniera, oppure per porre domande in linguaggio naturale a ChatGPT.

Navigare con l’assistente AI

Il chatbot di OpenAI è sempre visualizzato in una scheda laterale, pronto per riassumere una pagina web e rispondere alle domande dell’utente sui contenuti visualizzati. Ma sopratutto offre suggerimenti contestuali in base alla navigazione e, se l’utente lo desidera, anche tenendo in considerazione la cronologia delle sessioni e lo storico delle chat.

È sempre possibile scegliere di chiudere la scheda laterale di ChatGPT e non attivare la funzione di memoria. In ogni caso OpenAI precisa che attivandola Atlas diventa sempre più personale e utile perché nel tempo impara più cose sull’utente, le sue preferenze, temi di navigazione, prodotti, destinazioni, abitudini, tipi di viaggio e così via.

Modalità incognito e gestione della memoria

In qualsiasi momento l’utente può impedire a ChatGPT di vedere la pagina sulla quale sta navigando, tramite un interruttore in alto nella barra superiore sempre a portata di mouse. Come ogni browser anche Atlas mette a disposizione la modalità incognito per evitare che siti e dati vengano memorizzati. Anche sulla memoria dell’assistente AI l’utente ha il controllo completo: è possibile cancellare pagine specifiche così come l’intera cronologia e le memorie associate.

Modalità agente in anteprima

Oltre alle funzioni di super assistente durante la navigazione, Atlas mette a disposizione anche Agent Mode per effettuare e completare operazioni al posto dell’utente. Può modificare un documento sul quale si sta lavorando, così come acquistare tutti gli ingredienti per la consegna a casa a partire da una ricetta, fino alla prenotazione di viaggi e voli. Per tutelare la sicurezza OpenAI ha implementato limiti per le funzioni agentiche:

  • Non può eseguire codice nel browser, non scarica file e non installa estensioni
  • Non può accedere al file system e ad altre app nel computer
  • Nei siti sensibili, come quelli finanziari, l’agente entra in pausa per assicurarsi che l’utente stia monitorando le operazioni
ChatGPT Atlas debutta su Mac

In OpenAI la passione per Mac e il mondo Apple non è dichiarata, ma è spesso dimostrata con l’introduzione di svariati prodotti e servizi importanti proprio a partire dai dispositivi di Cupertino.

Questo vale anche per ChatGPT Atlas che debutta in tutto il mondo in esclusiva temporanea su Mac (si scarica da qui), per gli utenti Free, Plus, Pro e Go. È in beta anche per gli abbonati Business e, se abilitato dagli amministratori, anche per utenti Enterprise ed Edu. Invece la modalità agente è in anteprima per gli utenti Plus, Pro e Business.

ChatGPT Atlas richiede macOS 14 o superiore con processore Apple Silicon M1 o più recente. Sam Altman precisa che le versioni per iOS, Android e Windows arriveranno presto.

