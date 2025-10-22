Facebook Twitter Youtube

Con Nuki controllate la serratura su CarPlay, con iOS 26 il widget per la Smart Lock

Di Settimio Perlini
Con l’ultimo aggiornamento di iOS 26, Nuki introduce una novità pensata per chi utilizza le proprie soluzioni di accesso intelligente in abbinamento a un’auto compatibile con Apple CarPlay. Da oggi, grazie al nuovo Nuki CarPlay Widget, è possibile controllare lo stato della serratura e gestirne le funzioni principali direttamente dal display del veicolo, senza dover estrarre l’iPhone o aprire l’app.

L’integrazione è disponibile con la versione 2025.10.1 dell’app Nuki e amplia le possibilità d’uso dell’ecosistema smart home dell’azienda austriaca.

Foto: Nuki

L’obiettivo è rendere più immediata la verifica della sicurezza domestica, anche mentre si è in viaggio. In pratica, se durante il tragitto vi chiedete se la porta di casa sia stata chiusa, potete verificarlo sullo schermo dell’auto. È la prima volta che le funzioni di Nuki vengono integrate direttamente nell’interfaccia di CarPlay, offrendo un livello di accesso rapido e contestuale, pensato per chi usa quotidianamente la piattaforma di infotainment di Apple.

Il CEO e co-fondatore Martin Pansy ha spiegato che la scelta di sviluppare il widget è nata dalla volontà di cogliere subito le nuove opportunità offerte da iOS 26. Anche Jürgen Pansy, Co-Founder e Chief Innovation Officer, ha evidenziato come il supporto ai widget personalizzabili di CarPlay abbia permesso a Nuki di estendere in tempi brevi le proprie funzioni ai veicoli compatibili.

Il Nuki CarPlay Widget riprende l’impostazione dei widget già presenti su smartphone e smartwatch, adattandola all’interfaccia dell’auto. Le funzioni disponibili sono due: la visualizzazione dello stato della serratura – che indica se è bloccata o sbloccata – e l’esecuzione di comandi di blocco o sblocco. Se è installato anche il Nuki Door Sensor, il widget mostra se la porta è fisicamente aperta o chiusa, oltre al livello di carica della batteria.

Per un uso più pratico, si possono assegnare fino a due azioni rapide da eseguire con un tocco sul display del veicolo. Il sistema è pensato per ridurre al minimo le distrazioni, mantenendo però un controllo completo sull’accesso di casa.

Con questa novità, Nuki amplia l’integrazione tra i propri dispositivi e l’ecosistema Apple, portando le funzioni principali della casa connessa direttamente nell’abitacolo. Un passo che rende il controllo degli accessi più comodo e coerente con le abitudini digitali di chi utilizza ogni giorno CarPlay e le soluzioni di smart home.

I prodotti Nuki sono disponibili presso il sito Nuki e su Amazon in Italia.

