Una leggenda da radiocomandare, Lancia Delta Integrale in livrea Martini a soli 16 €

Quando si parla di auto che hanno lasciato il segno non si può non citare la Lancia Delta HF Integrale nella sua celebre livrea Martini Racing. Con la versione radiocomandata attualmente in promozione è possibile rivivere le emozioni delle corse anni ’90, portando tra le mani degli appassionati un simbolo del motorsport che ha fatto la storia dei rally.

Un’occasione unica per rivivere il piacere della guida in scala ridotta (1:24) tra derapate e luci accese su qualunque tipo di terreno. Arriva a casa già montata, perciò basta caricare la batteria e si è pronti a partire.

L’autonomia è di circa 28 minuti con una sola carica, che si completa da 0% a 100% in circa un’ora. Come l’originale è dotata di trazione integrale perciò si presta non solo alla guida su asfalto, ma anche per l’off-road leggero mantenendo sempre il controllo del veicolo.

Grazie ai quattro canali di controllo è possibile simulare le curve da rally e i cambi di direzione improvvisi, il tutto con una velocità massima di 20 km/h (a tal proposito: anche se si tratta di un “giocattolo” l’azienda precisa che l’utilizzo è consigliato solo a partire dai 14 anni in su).

Si tratta di una fedele replica con particolare attenzione all’estetica, a partire dai fari a LED che aggiungono realismo alle sessioni serali, e ci sono anche gli effetti sonori per rendere tutto ancora più realistico.

Con una distanza di controllo fino a 100 metri, non è solo un passatempo: è un ponte diretto verso gli anni d’oro dei rally, quando la Lancia Delta dominava le classifiche e infiammava il pubblico. Per chi ha vissuto quegli anni – o semplicemente ne ha sentito il mito – questa riproduzione radiocomandata rappresenta una piccola occasione per rivivere quelle emozioni, anche su un percorso improvvisato nel cortile di casa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 16 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.