iPad Pro M5, Amazon ha tutti i nuovi modelli

Sono arrivati su Amazon i nuovi iPad Pro con chip M5, la nuova generazione dei tablet professionali di Apple annunciati la scorsa settimana.

Dopo il debutto del chip M5 sui MacBook Pro, anche la gamma iPad si aggiorna con il processore di ultima generazione, già disponibile in moltissime versioni e configurazioni per adattarsi a ogni esigenza di lavoro o creatività, inclusa la “lussuosa” versione da 2 TB con vetro nanotexure da 3059 euro.

Stesso design nuovo processore

La linea M5 non cambia l’aspetto esterno: design ultrasottile, cornici ridotte e chassis in alluminio continuano a definire l’iPad più elegante e potente mai prodotto. Le vere differenze sono all’interno: il nuovo chip M5 porta un incremento di prestazioni fino al 20% nella CPU e fino al 35% nella GPU rispetto al modello M4, con un Neural Engine più rapido e una memoria unificata dalla larghezza di banda ancora maggiore.

In pratica, si traduce in un multitasking più fluido, una gestione più rapida di file video 4K e un’elaborazione AI che avviene direttamente sul dispositivo.

Le altre novità

Oltre al nuovo processore, migliorano anche la connettività con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, e la ricarica è ora più rapida, rendendo l’iPad Pro M5 una macchina sempre più vicina alle prestazioni di un laptop. In abbinamento con la Magic Keyboard e la Apple Pencil Pro, diventa uno strumento completo per editing, disegno, progettazione e produzione multimediale.

Tra le altre novità il supporto a Thread per la casa digitale e la possibilità di collegare monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz, oppure fino a 4K a 120Hz ideali per flussi di lavoro creativi come l’editing video e anche per il gaming.

Il display resta lo stesso spettacolare pannello Ultra Retina XDR OLED, con possibilità di scegliere il vetro frontale in nanotexture, una finitura opaca pensata per ridurre i riflessi e migliorare la visibilità negli ambienti luminosi.

È un’opzione riservata ai modelli da 1 e 2 TB e comporta un sovrapprezzo di circa 130 €, ma rappresenta una scelta mirata per chi lavora con contenuti grafici o foto ad alta fedeltà cromatica.

Le opzioni disponibili

Le combinazioni disponibili su Amazon sono davvero numerose: si parte dai due formati da 11 e 13 pollici, nei colori Argento e Nero siderale, con opzioni di connettività solo Wi-Fi oppure Wi-Fi + cellulare. La memoria interna va da 256 GB fino a 2 TB, con tagli intermedi da 512 GB e 1 TB, tutti basati su archiviazione SSD di nuova generazione per velocità di lettura e scrittura ancora superiori.

I nuovi iPad Pro M5 sono già disponibili per l’acquisto su Amazon, con prezzi che partono da 1.199 euro per la versione da 11 pollici con 256 GB di memoria e vetro standard, fino ad arrivare, come accennato, a 3.059 euro per il modello da 13 pollici con 2 TB di memoria e vetro nanotexture. Un range ampio che riflette la versatilità di un dispositivo ormai sempre più vicino al mondo dei Mac, ma con tutta la libertà del formato iPad.

iPad Pro M5 11″ Wi-Fi

iPad Pro M5 11″ Cellular

iPad Pro M5 13″ Wi-Fi

iPad Pro M5 13″ Cellular

