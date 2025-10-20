Endless Summer, un’app per fingere di essere sempre in vacanza

Laurent Del Rey, product design recentemente assunto dai Superintelligence Lab di Meta, ha avviato un progetto secondario denominato “Endless Summer” (estate infinita), un’app tipo photobooth per iPhone che consente di creare con l’AI foto delle vacanze, mostrando l’utente in varie location intorno al mondo, seduti in spiaggia, affacciati da un balcone in qualche nota città europea e così via.

Su X (Twitter) Del Rey spiega che l’app è pensata per quando le persone si sentono sfinite sul piano emotivo, fisico, mentale e desiderano mostrare “la bella vita” che meriterebbero o gradirebbero.

Del Rey ha riferito al sito TechCrunch di avere scelto l’estate perché è la sua stagione preferita e ama le sensazioni che avverte in tale periodo dell’anno. «Finita quella stagione, volevo realizzare qualcosa che dava quell’impressione. È da questa sensazione che ho decodificato la “product experience” (la percezione complessiva che l’utente ha nell’interazione con l’app, ndr), ho creato un progetto in Xcode, iniziato un’iterazione diretta, a sperimentare con il codice”.

since halloween’s coming up, i just released a special theme in my photobooth app to help u figure out how to dress up for it pic.twitter.com/6TaIj04iwY — saint laurent del rey (@laurentdelrey) October 14, 2025

L’app propone una semplice interfaccia con un pulsante in fondo alla schermata che mostra l’anteprima della fotocamera. Un tap sul pulsante permette di creare immagini “estive” generate con l’AI. Le foto vengono mostrate alla stregua di un rullino fotografico, con l’utente (o meglio la versione dell’utente generata dall’AI) che sembra esplorare il mondo, apparentemente felice nel suo girovagare. Le immagini nella galleria fotografica (bisogna ovviamente consentire l’accesso).

L’AI dietro Endless Summer

Dietro “le quinte” dell’app si nasconde Nano-Banana, generatore di immagini AI che si occupa del lavoro “sporco”, creando diverse varianti di immagini estive.

Nano Banana consente di trasformare una singola foto in un’infinità di nuove creazioni ma sfruttarlo a fondo costa e l’app richiede il pagamento dopo il sesto “scatto” generato. Mediante gli acquisti in-app è possibile comprare “pacchetti” per generare 30 immagini (3,99€), 150 immagini (19,99€) o 300 immagini (39,99€).

L’app si scarica da qui; richiede un iPhone con iOS 18.5 o versioni successive; funziona anche sui Mac macOS 15.5 o seguenti.

