L’annuale meeting con gli azionisti di Apple si terrà virtualmente il 23 febbraio

L’annuale riunione degli azionisti di Apple si svolgerà virtualmente il 23 febbraio 2021 alle 18 ora italiana. È quanto si evince da un documento inviato da Apple alla SEC (la Commissione di Controllo della Borsa statunitense). I meeting con gli azionisti si svolgono normalmente dal vivo presso l’Apple Park ma quest’anno si ricorrerà agli incontri virtuali e il sito Macrumors spiega che sarà possibile accogliere le richieste di molti più azionisti non essendoci limitazioni dal punto di vista dello spazio disponibile.

Gli azionisti che desiderano partecipare all’incontro e fare domande all’incontro possono visitare la pagina web dedicata, indicare un codice a 16 cifre indicato nella nota che hanno ricevuto. Apple riferisce che l’accesso online sarà predisposto circa 15 minuti prima dell’inizio del meeting ma che le domande possono essere presentate in anticipo fino al 22 febbraio.

Apple spiega ancora che anche coloro i quali partecipano alla riunione devono votare in anticipo online, via posta o via telefono. Tra le questioni sul tavolo: la rielezione del consiglio di amministrazione, la ratifica dell’istituto Ernst & Young LLP come studio di contabilità e votazioni in merito a proposte degli azionisti. Questi incontri non sono normalmente di interesse per il pubblico in generale ma è capitato che Apple rispondesse a domande di azionisti che permettono di farsi una idea sul perché di determinate scelte aziendali o in merito a determinati prodotti e servizi. Nelle varie edizioni precedenti da alcune frasi pronunciate da Tim Cook è stato possibile comprende vagamente settori e tecnologie in cui Apple si stava concentrando. Per esempio nel 2017 l’amministratore delegato di Apple ha indicato novità in arrivo nel settore professionale, poi concretatisi con iMac Pro, la progettazione del nuovo Mac Pro modulare e nuove versioni dei software di montaggio audio e video di Cupertino.

Apple ha comunicato che i profitti del primo trimestre fiscale del 2021 (quarto trimestre civile) di Apple, verranno comunicati il 27 gennaio. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.