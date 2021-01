Nel 2020 Tim Cook ha guadagnato 14,8 milioni di dollari senza contare i premi azionari

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha guadagnato oltre 14,8 milioni di dollari nel 2020. È quanto riportato nel prospetto inviato alla Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

Il sito Macrumors riferisce che Cook ha ottenuto uno stipendio base di 3 milioni di dollari, oltre a 10.731.000$ di incentivi assegnati per le performance del titolo. Le performance di Apple hanno superato gli obiettivi prestazionali fissati per vendite nette e i proventi operativi, elementi che hanno portato ad un incremento del 179% nella somma da distribuire nelle sovvenzioni previste per Cook e altri dirigenti di Apple.

L’amministratore delegato di Apple ha ricevuto anche 1.038.259$ per “altri compensi”, arrivando ad un totale di 14.769.259$. Questo importo include 17.100$ di versamenti per i fondi pensione aziendali 401(K), pagamenti per assicurazioni sulla vita, 115.385$ per riscossioni “cash out”, spese per la sicurezza per un totale di 470.246$, e 432.564$ per le spese personali per i viaggi (per motivi di sicurezza, Apple obbliga il CEO a usare un aereo privato).

Nel 2019 Cook aveva ottenuto dieci milioni di dollari in meno per il calo del suo bonus produttività. Il CEO di Apple aveva visto diminuire la sua retribuzione complessiva nel 2019, pari “solo” di 125 milioni di dollari, rispetto ai 136 milioni guadagnati nel 2018: il motivo erano i bonus ridotti.

Lo scorso anno Cook aveva donato 2 milioni di dollari a una organizzazione non profit che non è stata rivelata. Il CEO di Apple in passatro ha fatto sapere di voler donare altre cifre importanti ad altre organizzazioni e riferito di voler dare in beneficienza la maggior parte del suo capitale prima di morire.

Cook in passato ha elargito sostanziose donazioni alla campagna Project One America, iniziativa per l’uguaglianza sociale di LGBT in Alabama, Mississippi e Arkansas. Nel 2014 ha donato centinaia di migliaia di dollari allo Steel Valley School District della Pennsylvania, fondi che sono stati in seguito usati per acquistare iPad agli studenti e insegnanti. Nel 2015 ha donato a una diversa organizzazione 50.000 sue azioni Apple per un valore di oltre 6.56 milioni di dollari.