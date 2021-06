L’app Day One, agenda per Mac, iPhone e Android, comprata da WordPress

Day One, una particolare ed elegante agenda-diario per Mac, iPhone e iPad, è stata acquisita da Automattic, l’azienda nota per l’offerta di servizi di blogging freemium su WordPress.com, la stessa che, tra le altre cose – due anni addietro ha comprato anche l’ex concorrente Tumblr da Verizon.

Nel comunicato stampa con l’annuncio, Automattic riferisce che non vi saranno cambiamenti nel modello di business di Day One, app che funziona in abbonamento. Il fondatore di Day One, Paul Mayne, rimarrà al timone del team che si occupa dello sviluppo dell’app.

Day One è disponibile su macOS, iOS, Android e come estensioni web. Questo software è vecchio stile su Mac, il suo lancio risale a marzo 2011 e offre una serie di funzionalità utili per tenere un diaro personale ma non solo (qui la nostra recensione dell’epoca). L’app consente di memorizzare pensieri, foto, video e altro; la compatibilità è cross-platform, non mancano funzioni di cifratura end-to-end e il supporto al Markdown.

Per quanto riguarda Automattic, il gruppo è proprietario anche di Gravatar (un servizio per creare avatar) o il sistema di filtri dei commenti Akismet.

“Quando una piccola azienda che sviluppa software viene acquisita da una azienda più grande, il team originale è spesso fagocitato dall’azienda più grande”, scrive il fondatore di Day One, Paul Mayne. “Non è questo il caso. Rimarrò al timone di Day One, guidando la stessa appassionata squadra responsabile dello sviluppo e del design dell’app odierna.

Questo significa che la Day One sulla quale fate affidamento per salvare i vostri pensieri, foto, video, registrazioni audio e altro, non sparirà; al contrario, diventerà migliore, con la futura integrazione con Tumblr e WordPress.com. State per sicuri che non sono previsti cambiamenti alla privacy di Day One. Proteggere in modo sicuro i ricordi e la creazione di uno spazio personale al 100% è il fondamento alla base della nascita di questa azienda”.