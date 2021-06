Risparmiate 170€ sul nuovo iPad Pro 12,9″ cellular 5G: costa solo 1219 € su Amazon

Dopo gli sconti su iPad Pro 11 2021 arriva anche il primo vero sconto su iPad Pro 12,9″ Cellular che scende nella versione da 128 Gb a 1219 euro, il 12% in meno del prezzo originale di 1389.

Stiamo parlando del più innovativo dei due modelli lanciati solo un mese e mezzo fa durante l’evento Spring Loaded. Questo iPad è identico interamente alla versione da 11″ ma presenta lo schermo a mini-Led, una tecnologia del tutto differente da quella dello schermo LED classico di iPad 11″.

I mini-LED offrono diversi vantaggi: sono capaci di offrire elevati contrasto e luminosità, neri intensi, consumi ridotti, pochi rischi di burn-in e di degrado dell’immagine, tipici degli OLED. Uno schermo Micro LED è anche più luminoso (fino a 30 volte) rispetto ad uno schermo OLED.

iPad Pro 2021 12,9 (in questo caso come iPad 11″) si differenzia dal modello dell’anno scorso anche per altri importanti elementi come il processore M1 e la porta Thunderbolt ad alta velocità. Nuova anche la fotocamere frontale che ha un ultra grandangolo e un sistema che segue automaticamente la scena inquadrata allargandola o stringendola a seconda delle persone che partecipano alla chat.

Nella versione in sconto, dove è presente la connettività cellulare, avete anche la compatibilità con la rete 5G. Anche questa è una novità della versione di quest’anno.

Nel dettaglio queste sono le caratteristiche complete

Chip AppleM1

Display mini-LED 12,9″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica

Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti

Wi-Fi 6

Batteria da una giornata di lavoro

Porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità

FaceID per l’autenticazione sicura eApplePay

Audio a quattro altoparlanti e cinque microfoni di qualità professionale

Compatibilità con ApplePencil (2ª generazione), MagicKeyboard e SmartKeyboardFolio

Connettività 5G

Lo sconto è pari a 170 euro, uno sconto davvero importante ribasso specialmente perché stiamo parlando di un prodotto che in molti negozi non è ancora presente. Nel caso specifico su Amazon l’iPad Pro 12,9″ è disponibile in ordinazione. Non è presente in questo momento nei magazzini ma quando appare la scritta “attualmente non disponibile” sappiamo che il prodotto viene spedito in pochissimo tempo.

Se vi interessa vi diamo la consueta raccomandazione: comprate subito, perché prezzi così bassi, il più basso in assoluto di Amazon su questo prodotto e anche i più bassi che troverete da rivenditori affidabili e con le stesse garanzie di Amazon, potrebbe non durare a lungo. E ricordate che su Amazon è sempre possibile acquistare a rate senza interessi in cinque pagamenti mensili senza garanzie.

Acquisto da qui

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile verificate il prezzo della versione con altra colorazione o consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.