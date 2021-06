Apple, tre nuove custodie MagSafe in silicone per iPhone 12

Apple offre nuove custodie MagSafe in silicone per iPhone 12 con tre nuove colorazioni: Sunflower (Giallo girasole), Cloud Blue (Azzurro nube) e Electric Orange (Arancione elettrico).

Le nuove custodie sono visibili e ordinabili sull’Apple Store online, tutte e tre nelle varianti per iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Con le tre nuove custodie sono 15 le colorazioni offerte: giallo girasole, azzurro nube, arancione elettrico, pistacchio, melone, azzurro Capri, ametista, prugna, deep navy, kumquat, verde Cipro, rosarancio, bianco, nero, rosso (product) red.

Apple riferisce che l’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra “protegge ogni millimetro del tuo iPhone”.

La custodia è facile da agganciare e non è necessario rimuoverla per la ricarica wireless: basta collegare l’alimentatore MagSafe o appoggiare l’iPhone su una base certificata Qi. Apple afferma che queste custodie hanno superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non sono solo belle da vedere, ma sono fatte apposta per proteggere l’iPhone da graffi e cadute.

In precedenza si riteneva che i nuovi colori in arrivo potessero essere cinque ma, da successivamente si è parlato soltanto di quattro varianti e alla fine ne sono ufficialmente arrivate tre. Apple potrebbe impiegare gli stessi colori anche per nuovi cinturini per Apple Watch.